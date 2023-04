Calo del desiderio femminile: cause e il viagra rosa

Il rapporto sessuale è una componente importante nella vita di una coppia perché aiuta a migliorare l’intesa. Può succedere che, per via del calo del desiderio femminile, il sesso non sia così piacevole. Per riuscire a contrastarlo, bisogna prima capire le cause e poi verificare come intervenire in modo da migliorare il rapporto.

Calo del desiderio femminile

Sono diverse le donne che, in alcune fasi della loro vita, vanno incontro a un calo del desiderio che porta a una diminuzione della passione e di uno scarso interesse per quanto riguarda la sfera sessuale. Non bisogna trascurarlo o viverlo come fosse un tabù, ma parlarne e confrontarsi con il partner sicuramente aiuta.

Un calo che tende a manifestasi per via di una riduzione dell’intensità e della voglia rapporto sessuale con il partner. Con questo termine si fa riferimento a una minore intensità del desiderio sessuale, sia spontaneo, ma anche in corrispondenza di stimoli erotici. La libido femminile è molto importante in quanto si tratta di una fase legata al piacere erotico.

Nel momento in cui la libido cala si rischia di avere delle ripercussioni, non solo per quanto riguarda la sfera sessuale, ma anche nel rapporto con il partner il quale si sente inadeguato a soddisfare i bisogni ed esigenze. In qualche caso può essere momentanea perché legata a certi fattori, mentre in altri può essere il segnale di qualche problematica.

Nella donna, il calo del desiderio tende a manifestarsi con dispareunie, ovvero rapporti dolorosi durante il sesso oppure vaginismi, quindi spasmi che possono rendere difficoltosa la penetrazione e, di conseguenza, l’amplesso.

Calo del desiderio femminile: cause

Nel momento in cui si va incontro a un calo del desiderio femminile, sono diversi i fattori che possono essere collegati che rischiano di compromettere il rapporto e l’intesa sessuale. Non sono soltanto dovuti all’età, ma ci sono una serie di concause che possono essere sia fisiche che psicologiche che è bene vagliare.

I cambiamenti ormonali, soprattutto gli estrogeni, tendono a giocare un ruolo molto importante in questa fase. In alcuni periodi della vita della donna, come la menopausa, si assiste a un vero e proprio cambio ormonale, dovuto appunto a un a riduzione di questi ormoni che trasformano il desiderio in eccitazione.

La premenopausa e la menopausa sono le due fasi delicate, ma ve ne sono anche altre che incidono, come per esempio nella fase dell’allattamento quando si ha un aumento della prolattina che, inevitabilmente, porta a una riduzione della libido. Riguarda anche le giovani, in seguito a problemi di natura acneica, possono risentire di un calo del desiderio femminile.

La questione ormonale non è la sola causa, ma ve ne sono altre. Per esempio, lo stress, la stanchezza, ma anche l’ansia o aver vissuto delle esperienze negative, comporta sicuramente una difficoltà in tal senso. In questo caso, la riduzione del desiderio è transitoria che tende a risolversi in poco tempo con le dovute attenzioni.

