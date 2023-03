Come alleviare il dolore e ridurre la rigidità muscolare con la terapia a vibrazione locale NOVAFON

Difficoltà di movimento, scarsa coordinazione, rigidità, ma anche a muscoli e articolazioni, sono sintomi che possono ostacolare il benessere di individui o atleti che competono in ambito agonistico.

Tra i dispositivi più innovativi per il trattamento terapeutico di queste e moltissime altre problematiche, si distingue NOVAFON: un apparecchio maneggevole, intuitivo, facile da adoperare anche a casa e così compatto da poter essere portato in vacanza, in viaggio o in ufficio.

NOVAFON: il successo della terapia a vibrazione locale

Distribuito da un’azienda tedesca che dal 2014 ha sede anche in Italia, NOVAFON nasce da oltre 60 anni di esperienza nel trattamento del dolore acuto e cronico e nella riabilitazione neurologica. Forte di una crescita del 100% in un solo biennio, deve i suoi risultati a un funzionamento basato sulla cosiddetta Terapia a Vibrazione Locale.

Naturalmente, la terapia vibrazionale con NOVAFON non è invasiva e si contraddistingue per un’efficacia comprovata dal punto di vista medico scientifico: per questo, oggi risulta ampiamente consigliata da medici, fisioterapisti, fisiatri, neurologi, pediatri, neuro-psicomotricisti, logopedisti.

Non è un caso che NOVAFON sia considerato tra i leader mondiali nel settore: un’eccellenza corroborata da importanti referenze, come quella dell’Università La Sapienza – che di recente ha condotto uno studio sull’efficacia di NOVAFON nel trattamento del dolore – e confermata da una lunga lista di clienti rinomati in ambito sanitario. Tra questi si distinguono il Policlinico Universitario A. Gemelli, l’Ospedale Regina Margherita di Torino e la nazionale tedesca di atletica leggera.

Inoltre, grazie ai suoi risultati nel settore sportivo e, in particolare, per quanto riguarda il trattamento della muscolatura degli atleti professionisti, NOVAFON è diventato Official Recovery Partner del Torino FC.

Il club granata ha infatti scelto di affidarsi a questa particolare tecnologia per l’azione terapeutica delle vibrazioni locali in moltissimi ambiti e, più nel dettaglio, per la sua comprovata capacità di favorire il recupero muscolare nell’allenamento e nel pre e post partita.

NOVAFON: funzionalità e benefici

NOVAFON è un apparecchio dotato di due frequenze, una da 50 e una da 100 oscillazioni al secondo (Hertz) e da tre livelli di intensità per ogni frequenza. Deve il suo successo a una tecnologia basata sulle vibrazioni operante attraverso la stimolazione verticale: un sistema che assicura una capacità di penetrazione nei tessuti fino a una profondità di 6 cm, contro gli 1,5 cm di una classica pistola massaggiante.

NOVAFON, di conseguenza, può essere adoperato con successo sia per alleviare il dolore acuto e cronico sia per ridurre rigidità e tensione muscolare. La Terapia a Vibrazione Locale, infatti, grazie alla possibilità di agire in profondità e di andare oltre all’effetto di stimolazione in superficie, favorisce il trattamento degli strati più profondi, arrivando alla radice del problema.

Questo agevola, per esempio, la normalizzazione del tono muscolare, con un incremento del potenziale del muscolo in termini di forza. Inoltre, è stato dimostrato sia da studi clinici sia dai risultati sul campo, che l’azione vibrante meccanica locale, interrompendo la trasmissione della sensazione dolorosa al sistema nervoso tramite la sovrapposizione di un secondo stimolo sensoriale – quello della vibrazione, appunto – ha un effetto significativo sulla riduzione del dolore cronico e acuto: non a caso, NOVAFON può essere adoperato nell’auto-trattamento per contrastare efficacemente gli indolenzimenti causati da disturbi muscolari e articolari.

Tra gli altri risultati della terapia a vibrazione di NOVAFON è possibile annoverare la stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica, l’azione rilassante o tonificante dei muscoli e, in caso di danni ai nervi, l’aumento della sensibilità superficiale e interna, con effetti positivi sulla ricettività, ma anche sul contrasto dell’intorpidimento. Il tutto senza contare che è anche un valido alleato per il ripristino di un’elevata qualità della vita in presenza di spasticità e disturbi senso-motori causati da malattie neurologiche.

Naturalmente, NOVAFON è un dispositivo medico riconosciuto dal Ministero della Salute, di conseguenza rientra nell’elenco di apparecchiature detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite 730 oppure attraverso il Modello Unico