Khloe Kardashian, come ha fatto a dimagrire? La dieta

Khloe Kardashian, imprenditrice e regina dei reality del clan Kardashian, ha attirato l’attenzione dei media dopo essere apparsa dimagrita di quasi 20 kg negli ultimi anni. Scopriamo come ha fatto la star del web a perdere cosi tanto peso.

La dieta di Khloe Kardashian, come ha fatto a dimagrire

Dopo le offese ricevute e gli insulti di body shaming per non essere “in forma” durante la prima stagione di “A spasso con le Kardashian”, Khloe Kardashian si è completamente trasformata per essere ancora più bella di quanto non fosse già. Oggi, la sua dieta gioca un ruolo importante nel mantenerla in forma. La star americana è dimagrita negli ultimi anni fino a 18kg grazie alla dieta e all’allenamento.

Da anni la Kardashian è seguita dal nutrizionista di famiglia, Philip Goglia. Quest’ultimo ha detto in passato che ciò che funziona per la Kardashian non funziona per tutti. Alcune persone potrebbero aver bisogno di tre pasti al giorno e altre potrebbero aver bisogno di sei.

Khloe consuma almeno sei pasti, ma di solito sono sette e contengono una combinazione di diversi nutrienti. La maggior parte dei pasti comprende grassi e proteine ​​sani, insieme a frutta e verdura. Anche gli spuntini sono coinvolti.

La Kardashian inizia la sua giornata con un frullato proteico a base di siero di latte, burro di mandorle e frutta. Poi un po’ di frutta come spuntino di metà mattina. Anche il pranzo è incentrato sulle proteine, con pollo, insalata e verdure. (Si assicura che le insalate abbiano molto ferro e spesso usa gli spinaci invece della normale lattuga.)

Più tardi nel corso della giornata, fa uno spuntino composto da qualcosa di semplice, come sedano o pomodori con mandorle.

La sua dieta prevede lo spuntino del tardo pomeriggio con sedano e pomodori e con un uovo fritto per alcune proteine ​​extra.

Per cena, in genere mangia pesce (salmone o branzino sono scelte comuni) abbinato a più verdure e un’insalata. Conclude la sua giornata con un frutto.