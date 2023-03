Dieta dopo vaccino Covid-19: cosa mangiare e cosa no

Prima e dopo l’appuntamento medico, è importante implementare al massimo il proprio benessere psicofisico, a partire da una corretta e salutare alimentazione. Ma quale è il miglior piano detox da attuare? Scopriamolo in questo articolo, seguendo qualche prezioso consiglio.

Dieta dopo il vaccino: cosa non mangiare

A partire da un paio di settimane prima e dopo della terza dose di vaccino Covid-19 bisogna evitare il consumo di Food Map, ovvero gli alimenti nemici dell’equilibrio batterico intestinale. Appartengono a questa categoria i carboidrati raffinati, contenenti principalmente zuccheri a catena corta, di difficile assortimento per il nostro intestino e causa di fastidiose infiammazioni.

Prima e dopo il vaccino anti Covid-19, è preferibile non consumare latte e derivati, artefici di una condizione di disbiosi intestinale, alterazione della flora batterica che inficia la risposta immunitaria. No a dolciumi, dolcificanti e frutta zuccherina (fichi, mango, anguria, pesche).

Dopo aver ricevuto la terza dose di vaccino, sarà opportuno limitare il più possibile anche ogni tipo di alcolico, fatta eccezione per il vino rosso purché consumato in modeste quantità, cibi fritti e intingoli, nemici dell’intestino e della digestione, farmaci che deprimono il sistema immunitario (a meno che non siano salvavita) e altri cibi naturalmente non sani.

Dieta detox dopo il vaccino: cosa mangiare

E’ consigliabile seguire una dieta detox a base di alimenti che hanno la capacità di spegnere l’infiammazione in corso, riportando equilibrio nell’intestino, facendo si che il nostro sistema immunitario funzioni alla perfezione.

Via libera quindi a cibi ricchi di proteine quali legumi, frutta in guscio, pesce e carne bianca. Il nostro consiglio è di prestare massima attenzione alla qualità delle proteine negli alimenti acquistati al supermercato, orientandosi verso la scelta di prodotti biologici di qualità. Il detox post vaccino sposa il concetto di equilibrio, tenendo il più possibile le distanze dagli estremismi.

Favorite ogni giorno il consumo di cibi integrali, quali cereali, oltre all’olio extravergine d’oliva e abbondanti ortaggi di stagione. La presenza in essi di fibre e lubrificanti naturali favorirà il transito intestinale, aiutandosi a mantenervi puliti dall’interno, evitando la comparsa di eventuali problemi di stipsi, fermentazione e gonfiore.

Da non tralasciare anche i vegetali ricchi di sostanze antiossidanti come funghi, germogli, mirtilli, ribes e uva nera, difensori della salute complessiva dell’organismo e, al tempo stesso, preziosi alleati nel contrasto degli effetti da stress ossidativo.

Per mantenersi forti e in perfetta forma dopo lo short vaccinale, è importante bere molta acqua durante l’intera giornata, alternandola a infusi ayurvedici, te verde, te di gelsomino, succhi estratti a freddo composti a partire da frutta, verdura e radici quali zenzero e curcuma, i migliori amici del sistema immunitario.