Pesciolini d’argento in casa: come eliminarli senza pesticidi

I pesciolini d’argento sono insetti molto comuni nelle nostre abitazioni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché invadono le nostre case e come sbarazzarcene in modo semplice e naturale, senza ricorrere ai pesticidi.

Pesciolini d’argento in casa

I pesciolini d’argento sono molto comuni nelle case vecchie ma, in realtà, le ragioni per cui questi insetti possono infestare un’abitazione sono numerose, per cui, si notano anche nelle case di recente fabbricazione. Capire la causa della presenza di uno o più pesciolini d’argento in casa vostra, dunque, è fondamentale anche per capire come sbarazzarsi definitivamente della loro presenza ed, eventualmente, come prevenirla.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più comuni dei pesciolini d’argento in casa nostra, come impedire loro l’accesso e come sbarazzarsene definitivamente, in modo semplice e naturale, senza utilizzare i soliti pesticidi chimici.

Pesciolini d’argento in casa: le cause

I pesciolini d’argento per sopravvivere hanno bisogno di alti livelli di umidità, luoghi caldi e al buio, pertanto, se la vostra casa presenta zone di umidità intensa, eccessivamente in ombra e calde, allora, scorgere la loro presenza è inevitabile. Solitamente, i bagni, le cucine, gli armadi e le cantine sono i luoghi da cui i pesciolini d’argento si sentono attratti.

Ridurre l’umidità e tenere la casa pulita, poiché i pesciolini d’argento si nutrono anche di altri insetti, sono sicuramente due condizioni essenziali per allontanare ed impedire ai pesciolini d’argento di entrare in casa vostra.

Tuttavia, questi insetti si trovano spesso anche nella carta, le rilegature dei libri, le scatole di cartone e, persino, nelle scatole di alcuni alimenti, dato che amano le proteine. A volte, dunque, i nostri accorgimenti, da soli, potrebbero anche non bastare per allontanare i pesciolini d’argento dalle nostre case ed impedire loro l’accesso. Cosa fare, dunque?

Pesciolini d’argento in casa: miglior rimedio naturale

Quando si scorge la presenza dei pesciolini d’argento in casa il primo pensiero è quello di acquistare un pesticida che ci protegga e ci aiuti a sbarazzarci per sempre di quell’insetto così piccolo e insidioso. In realtà, spesso e volentieri, ci si dimentica che, per quanto efficaci, i pesticidi possono essere molto aggressivi e provocare danni sulla salute delle persone, specialmente se vengono utilizzati a lungo, nel tempo.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per pulire e mantenere pulite le nostre case, libere dai pesciolini d’argento e ogni altro insetto. Si tratta di un dispositivo tecnologico, che emana radiazioni magnetiche di bassa frequenza, che rendono le nostre case un posto troppo rumoroso per gli insetti, ma sicuro per noi e gli animali da compagnia che vivono con noi.

Progettato per mantenere pulite le nostre case e sicure le persone al loro interno, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria sarà scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB in dotazione nella confezione.

