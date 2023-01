Dieta di gennaio detox: come dimagrire e cosa evitare dopo le feste

La dieta di gennaio detox aiutare a perdere peso e liquidi in eccesso attraverso alimenti sani e disintossicanti. Scopriamo insieme come funziona e come tornare a perdere peso dopo le feste.

Dieta di gennaio detox: cosa evitare

Le feste natalizie appena concluse ci hanno lasciato nel cuore tanti bei ricordi, ma anche qualche chilo in più sulla bilancia e, diciamoci la verità, di questo ne avremmo fatto volentieri a meno. In realtà, mettere su un po’ di peso durante la stagione invernale, per alcune persone è, addirittura, fisiologico. Un po’ perché questa è la stagione delle feste, un po’ perché manca il tempo libero e un po’ perché, a causa anche delle temperature basse, ci alleniamo di meno, mantenere il peso forma diventa quasi una sfida.

I cibi da evitare sono sicuramente quelli anche più dannosi per la nostra salute. Bandire dalla nostra dieta questi cibi è importante non solo durante la dieta di gennaio detox, ma sempre. Preservare il benessere psicofisico è, infatti, estremamente importante per una qualità di vita ottimale.

Se alcuni tipi di grassi sono importanti per la nostra salute, gli zuccheri vanno assolutamente eliminati e questi possono trovarsi veramente dappertutto. Tuttavia, un po’ di zucchero non guasta, soprattutto per mantenere alto l’umore, dunque, concedersi qualche peccato di gola va bene, ma solo di tanto in tanto.

Dieta di gennaio detox: cosa mangiare

La frutta e la verdura sono alimenti detox per eccellenza. Questi, infatti, favoriscono la perdita dei liquidi in eccesso e il mantenimento del peso forma, ma aiutano anche a mantenere elevati i livelli di energia e l’idratazione dell’organismo. I carboidrati semplici sono importanti, ma è bene consumarli con moderazione. Questi potrebbero essere consumati insieme ad alimenti ricchi di fibre, così da rimanere sazi e più a lungo.

Aumentante il consumo di legumi, in generale, quello delle proteine e consumate regolarmente zuppe, minestre e verdure che, oltre a fare bene al vostro fisico, servono a rafforzare anche il sistema immunitario.

Infine, la dieta di gennaio detox consiglia di limitare il consumo di carne rossa e moderare quello di carne bianca e pesce.

