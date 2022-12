Come applicare le ciglia finte: 5 trucchetti utilissimi

Hai in piano una serata glamour dove vuoi esibire il tuo trucco più audace? Vuoi più volume sulle tue ciglia e non riesci ad ottenere l’effetto che desideri usando il solo mascara? Le ciglia finte sono un alleato imprescindibile per chi vuole donare intensità e pienezza ai propri occhi.

Versatili nel loro uso e adatte davvero ad ogni tipo di occhio, la loro applicazione non è spesso così immediata. Abbiamo deciso, quindi, di elencarvi alcuni dei migliori consigli e tecniche per rendere l’ardua impresa più facile, veloce e senza errori.

1) Tagliarle

Con l’eccezione delle mezze ciglia, ogni paio di lashes nuove è nella sua misura intera. Raramente serve tutta la lunghezza della ciglia; infatti, a meno che non abbiate degli occhi molto grandi, le ciglia devono essere tagliate per il vostro occhio e accorciate per fare in modo che appaiano più “vere” possibili.

Un errore molto comune è quello di non tagliare le ciglia, il che può rendere l’applicazione molto difficoltosa, e l’effetto finale non molto naturale.

2) Usare poca colla

Una buona colla è fondamentale. Se non volete correre il rischio di trovarvi a metà serata con metà ciglia che vi dondola dall’occhio, è importante investire su una buona marca. Ma non solo, per rendere l’applicazione più facile consigliamo di non utilizzare troppa colla in quanto le ciglia potrebbero scivolare durante l’applicazione.

Per non parlare dei residui di colla in eccesso che potrebbero risultare visibili sulla rima cigliare.

3) Lasciare asciugare bene la colla

Il che ci porta al nostro terzo consiglio: lasciare asciugare bene la colla è fondamentale. Alcuni pensano che mettere le ciglia quando ancora la colla è fresca possa aiutare a rendere l’applicazione più durevole: nulla di più sbagliato! La colla per ciglia è creata in modo che l’effetto “appiccicoso” si attivi solo una volta che la colla è ben asciutta.

Di solito bastano 60 secondi, ma è sempre bene leggere le istruzioni della vostra colla di fiducia.

4) Usare le pinzette

Siamo giunti al fatidico momento dell’applicazione. Le mani ci tremano e abbiamo paura di combinare un casino e rovinare il nostro trucco occhi. Se non vi sentite comode ad utilizzare le dita, un trucchetto usato da molti è prendere il vostro paio di pinzette per sopracciglia (ne esistono anche fatte apposta per le ciglia finte) ed afferrare le vostre falses dalla parte delle ciglia). Ora avrete una presa più precisa e ferma per applicare le ciglia finte alla perfezione.

5) Usare il mascara

Le vostre ciglia sono ora belle che sistemate, non si muovono al tocco (la colla ha fatto il suo effetto), ma notate che non appaiono ancora naturali come vorreste. Nessun problema, prendete il vostro mascara e applicatelo sia sulle ciglia vere che su quelle finte: darà un effetto super naturale ad entrambe, rendendole più uniformi.