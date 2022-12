Come recuperare un mascara secco: 3 rimedi

Il mascara è uno dei prodotti beauty più utilizzati dalle donne. Quando si secca, il mascara non va per forza gettato via. Scopriamo 3 rimedi per recuperare il mascara secco.

Mascara secco: 3 rimedi per recuperarlo

Buttare via mascara ancora ricchi di colore, che si stendono con difficoltà perché densi e pastosi, o magari secchi del tutto, oltre che essere una spesa continua è anche molto fastidioso perché siamo consapevoli che il colore è ancora presente ma non scivola via come all’inizio e soprattutto il colore è ancora tutto li e non vogliamo sprecarlo.

Vediamo 3 rimedi per recuperare il mascara che si è seccato.

1. Riscaldare mascara con acqua calda

Questa procedura è indicata soprattutto d’inverno, dove anche i mascara di qualità subiscono una fase di irrigidimento e densificazione dovuta al freddo presente. Il rimedio consiste nell’immergere il mascara in acqua calda per circa 5/8 minuti, facendo attenzione a non superare l’apertura del tappo, possiamo quindi utilizzare un bicchiere o una tazza, il calore renderà più fluido il colore che sarà molto più confortevole da applicare.

2. Diluire mascara con olio d’oliva o olio di ricino

La composizione del mascara ha una buona componente grassa e oleosa, per cui si sposa bene a rimedi di diluizione con olio d’oliva.

Bisogna solo fare attenzione alla quantità di olio, infatti è meglio inserire solo poche gocce 1/2, e successivamente aiutarsi a miscelare un po’ con la spazzola e vedere se la densità è quella giusta che vogliamo o abbiamo bisogno di aggiungerne dell’altro.

Facciamo comunque molta attenzione in quanto per via dell’olio il mascara asciuga con più difficoltà e quindi non dobbiamo esagerare nelle quantità.

3. Pulire il mascara con struccante per occhi

Un’altra operazione molto comoda che possiamo fare è quella di pulire l’apertura del tubetto di mascara in modo da scongiurare l’applicazione del mascara con grumi e parti secche di colore.

Per cui utilizzate un pad classico struccante e dello struccante per occhi e pulite tutto il tubetto, questa operazione possiamo effettuarla non appena vediamo che il tutto è molto sporco e c’è tanto colore secco.