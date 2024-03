Le proteine in polvere sono integratori alimentari a base di proteine, utilizzati da atleti e sportivi, soprattutto da chi pratica bodybuilding, sport di potenza e da chi ha bisogno di aumentare la massa muscolare. Ecco come assumere proteine in polvere.

Come assumere proteine in polvere

Parliamo delle proteine in polvere, ma cosa sono? Negli ultimi sempre se ne parla sempre di più e li ritroviamo facilmente anche nei supermercati e negozi alimentari. Si tratta di integratori alimentari a base di proteine ma a differenza di quelle a cui siamo abituati queste sono in polvere. Questo integratore, oltre all’ipertrofia, favorisce il recupero muscolare e migliora la performance complessiva.

Le proteine possono essere definite come i principali componenti del tessuto muscolare. Sono composte dagli aminoacidi, molecole a loro volta necessarie al nostro organismo per avviare i processi di sintesi proteica. Soprattutto nei casi di aumentato fabbisogno, come durante e dopo un allenamento di potenza e resistenza, gli integratori proteici forniscono all’organismo umano gli amminoacidi necessari per riparare e costruire nuova massa muscolare.

Le proteine non si trovano nel solo tessuto muscolare, ma anche nei capelli e nelle ossa. Per molti atleti dover soddisfare il bisogno proteico solo attraverso l’alimentazione sarebbe quasi impossibile e soprattutto malsano. Per questo motivo, gli integratori di proteine sono tra i prodotti più amati e utilizzati dagli sportivi, in particolare dai bodybuilder.

Le proteine sono integratori per la massa muscolare che possono essere ricavati da diverse fonti: proteine della carne, proteine dell’uovo, proteine della soia, proteine vegetali e proteine del siero del latte o whey protein, queste ultime sono le più diffuse e le più utilizzate.

Queste possono essere un modo pratico e conveniente per aumentare la quantità di proteine che assumiamo ogni giorno. Ci sono diversi motivi che possono portare alla scelta di assumere più proteine: può essere che tu ti sia iscritto in palestra e desideri definire e ingrandire i muscoli; oppure, stai cercando di perdere peso e sai che assumere più proteine ti aiuterà a dimagrire più in fretta; oppure semplicemente ti sei accorto di non assumere abbastanza proteine con i pasti quotidiani, magari perché segui un’alimentazione vegana. In questi casi sembra essere la scelta più popolare e adatta affidarsi a proteine in polvere.

Come assumere proteine in polvere: quali scegliere?

Le proteine in polvere, come visto, sono degli integratori alimentari a base di proteine utilizzate perlopiù da sportivi, bodybuilder, e tutti coloro che vogliono mettere su massa muscolare. Assumere proteine in polvere infatti aiuta la costruzione della massa muscolare (sintesi proteica), la riparazione dei tessuti dopo l’attività sportiva e l’allenamento. Associata a una regolare attività fisica, l’assunzione di proteine può favorire il dimagrimento e migliorare la composizione corporea. Ma come assumere proteine in polvere?

Le proteine in polvere possono essere assunte in qualsiasi momento della giornata. La scelta del momento dipende dall’effetto che si vuole ottenere, insieme al livello di assimilazione e agli obiettivi da raggiungere. In generale queste polveri proteiche possono essere mescolate con acqua o latte e bevuti per colazione, merenda o come pasto sostitutivo. Il latte ha la tendenza a rendere i frullati proteici un po’ più densi, specialmente se le proteine sono da caseina.

Per favorire una corretta miscelazione è consigliabile utilizzare un frullatore o un mixer: in questo modo la polvere si scioglierà completamente rendendo il frullato più omogeneo. Si consiglia inoltre di aggiungere sempre la polvere al liquido e non il liquido alla polvere, per evitare che le proteine si attacchino sul fondo del contenitore e rendano più difficile frullare il composto.

Per gli sportivi, è possibile assumere un integratore proteico prima dell’allenamento, come spuntino pre-workout, per fornire all’organismo il carico amminoacidico necessario ad affrontare al meglio la sessione di allenamento. Se assunte alla fine dell’esercizio fisico, invece, le proteine in polvere sostengono il recupero fisico e partecipano alla sintesi proteica, alla riparazione e crescita muscolare.