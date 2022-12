Come coprire un succhiotto senza trucco

Hai un succhiotto proprio sul collo e non sai come coprirlo? Ecco spiegato in questo articolo come coprire un succhiotto senza utilizzare make-up. Segui questi consigli semplici ma efficaci per raggiungere il tuo obiettivo.

Coprire un succhiotto senza trucco, ecco cosa fare

Se stai cercando un modo di nascondere un succhiotto dai tuoi amici, colleghi, genitori, o chiunque ti incontri per la strada, sveliamo in questo articolo come fare. Ecco alcuni metodi efficaci che non prevedono l’utilizzo del make-up.

Nascondi il succhiotto con la giusta camicia. Indossare una camicia o un maglione può essere il modo migliore per nascondere al mondo il tuo succhiotto. Che tu sia un uomo o una donna, ecco alcune cose che puoi provare:

Un maglione a collo alto.

Una maglietta a maniche lunghe a collo alto.

Un giacca o una camicia con un colletto che copra il tuo collo.

Nascondi il succhiotto con l’accessorio giusto. Se la tua maglia non basta a nascondere il succhiotto, prova uno dei seguenti accessori: una sciarpa è l’accessorio più comune che puoi usare.

Se sei abituato a vestirti in modo elegante, avvolgi un maglione sulle spalle, ma fallo solo se sei sicuro di non dare nell’occhio.

Se non hai altre soluzioni, puoi mettere un cerotto sul succhiotto e inventare una storia.

Usare lo spazzolino e il calore per nascondere un succhiotto

Usa uno spazzolino dalle setole rigide sul succhiotto e sulla zona circostante. Fallo in modo delicato e leggero per aumentare la circolazione nella zona. Premendo con troppa intensità, potresti far peggiorare la situazione. Dopo applica una compressa fredda sul succhiotto. Lasciala sulla zona per altri 15 – 20 minuti.

Dovrebbe scomparire.

Applica del calore sul succhiotto. Usa un asciugamano tiepido o un termocuscino. Lascialo sulla zona finché non diventa calda. Dovresti usare questo metodo solo 48 ore dopo averlo ricevuto. Se il succhiotto è appena comparso, usa del ghiaccio e inizia a massaggiare la zona.