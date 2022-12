Come coprire un succhiotto sul collo con il trucco

Come sappiamo, il make-up è un tocco di magia sulla pelle. Il trucco viene in nostro soccorso non solo per valorizzarci e farci apparire più belle, ma può servire anche a coprire segni sulla pelle, come un succhiotto. Ecco come fare.

Usare il trucco per nascondere un succhiotto

Il make-up può ed è una salvezza in tutto, inclusa l’eliminazione di segni sulla pelle, in questo caso stiamo parlando dei succhiotti. Ecco come fare con il trucco, step by step.

Primo step: iniziare dalla crema. Prima di tutto va applicata una crema idratante sulla zona da trattare per non peggiorare la situazione una volta tolto il make-up.

Dopodiché va scelto il correttore in base alla propria pelle, ed applicarlo sulla macchia.

Qualora l’ematoma fosse rossastro, meglio optare per un correttore verde, se invece il livido fosse violaceo è opportuno dar priorità all’arancione.

Terzo step per nascondere il succhiotto: va applicato un po’ di fondotinta ricorrendo al colore della propria pelle e del correttore.

L’ultimo step sarà quello di utilizzare dei prodotti fissanti per far sì che il trucco resti per molto tempo e non sveli il segno sottostante.

I metodi make-up per nascondere un succhiotto

Abbiamo visto come realizzare un make-up per nascondere i segni del succhiotto. Questi sono tutti i metodi che bisognerebbe sapere chi cerca una soluzione su come coprire i segni sul collo con delle soluzioni più efficaci e soprattutto veloci. Ma non è tutto. Oltre al trucco, puoi usare l’abbigliamento per nascondere il segno: sciarpe, accessori, ti aiuteranno nell’intento. Per chi, invece, ha i capelli lunghi il gioco è fatto.

Tutto questo serve a chi ha fretta di far passare o nascondere il succhiotto. Ma è normale che il succhiotto (che non è altro che un livido sulla pelle), sparisca dopo qualche settimana. Le tempistiche dipenderanno anche dal tipo di pelle e dall’entità di ematoma che si sarà formato.