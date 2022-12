Scopriamo in questo articolo il make-up perfetto per chi ha gli occhi azzurri. Ecco quali ombretti e colori usare per truccare gli occhi azzurri. C’è da sbizzarrirsi.

Make-up occhi azzurri, da giorno e da sera

In realtà valorizzare chi ha gli occhi azzurri è molto facile.

Basta consultare i colori complementari. Ma per un tutorial trucco occhi azzurri completo non potrete evitare di considerare carnagione e colore di capelli. Infatti, molto cambia che tu sia bionda, mora o rossa. Ecco un make-up da giorno e da sera che valorizza gli occhi azzurri.

Che si tratti di un trucco occhi semplice, elegante o da sera non importa: per valorizzare gli occhi azzurri il segreto è non spegnere l’iride.

Proprio per questo, occorre scegliere colori complementari. Arancione, rosso, bronzo, oro e rosa, ad esempio.

Per un trucco occhi azzurro da giorno, ad esempio, l’ideale è preferire un make-up sfumato, magari dal finish matte. In tal caso, l’ideale è optare per tonalità più neutre, ma che contengano una punta di rosso/giallo. L’effetto è un trucco occhi azzurri molto naturale, che può persino divenire quasi impercettibile.

Una soluzione interessante è sicuramente rappresentata dallo smokey eyes.

Da provare nelle sfumature del bronzo e dell’oro, ma anche rosso, rame e terra di Siena possono rivelarsi nuance dall’effetto luminoso. Il trucco occhi azzurri per osare? È viola.

Trucco ombretti in nero per occhi azzurri

Il nero è perfetto per un trucco occhi celesti. Questo colore, infatti, non è adatto solo per valorizzare le iridi, ma anche per dare profondità e drammaticità allo sguardo. Ecco un trucco nero per il giorno e uno per la sera.

Lo smokey eyes scuro, ad esempio, è la soluzione giusta per un trucco da sera per far risaltare gli occhi azzurri. Un tratto di eyeliner, al contrario, può rivelarsi la scelta migliore per un make-up semplicissimo, da tutti i giorni.