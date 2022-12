Ecco tutto quello che si può mangiare nella dieta del gruppo sanguigno 0 negativo. In realtà, non vengono riscontrate particolari differenze tra la dieta del gruppo sanguigno 0 positivo e quella dello 0 negativo: il menu è sempre lo stesso, cambia solo in base alle esigenze personali e ai gusti di chi segue la dieta.

Dieta del gruppo sanguigno 0 negativo: cosa mangiare e se fa dimagrire

La dieta del gruppo sanguigno 0 del dottor Mozzi si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, guidandole nella scelta degli alimenti più salutari e adatti alle proprie caratteristiche genetiche. La dieta del dott. Mozzi rivolta a tutte le persone di gruppo sanguigno 0 Rh positivo e negativo, che intendono migliorare la qualità della propria vita, a scapito di qualche piccola rinuncia a tavola.

Vediamo insieme il menu settimanale, tipico di questa dieta.

Di fatto l’alimentazione di tipo 0 è molto simile a un tipo di alimentazione iperproteica attualmente molto in voga negli USA, che porta il nome di paleodieta. Essa si basa solo su alimenti che provengono dalla natura. Gli alimenti che non dovrebbero mai mancare nella dieta del gruppo 0 per migliorare l’energia e dimagrire, sono la carne, il pesce e le verdure.

Tutto il resto è “vietato”.

Dieta del gruppo sanguigno 0 negativo: consigli per dimagrire

Gli alimenti che causano sovrappeso ed obesità in un gruppo 0 sono i cereali e in particolare quelli che contengono il glutine, come il frumento. Questi alimenti spingono il metabolismo in una direzione diametralmente opposta a quella della chetosi. Tuttavia, non sono gli unici a determinare questo problema. I cereali tendono inoltre ad impigrire la tiroide, anche se in alcuni casi si verifica la reazione opposta (ipertiroidismo).

Tra le possibili cause del sovrappeso possono esserci anche alcuni legumi, come le lenticchie e i fagioli bianchi di Spagna. Le persone di gruppo sanguigno 0 non tollerano bene i prodotti caseari, come latte e formaggi.