Quando ci sentiamo appesantiti o gonfi, esistono diete di un solo giorno a settimana dedicato alla depurazione, per stare meglio in salute. Ecco come depurare l’organismo in un giorno seguendo questi consigli.

Come depurare l’organismo in un giorno: consigli utili

Se stai cercando il rimedio giusto per depurare l’organismo in un giorno, magari dopo un’abbuffata o una giornata troppo piena di calorie, ecco come riuscire a tornare in forma in un giorno di detox.

Per depurarsi in un giorno, è importante iniziare al mattino con una buona abitudine ossia, bere un bicchiere di acqua tiepida e limone perché aiuta il transito intestinale, disseta e depura, oltre a portare beneficio al fegato.

Nel giorno dedicato a depurare l’organismo evitare proteine di origine animale, come latticini o carne, sì alla frutta di stagione e alle tisane drenanti e sgonfianti.

Frutta e verdura sono importantissime per depurarsi in un giorno tanto che si possono assumere anche sotto forma di centrifugati. Un centrifugato di broccoli, zucchine, carote e sedano può sostituire il pranzo, mentre la cena può essere costituita da una porzione di verdure bollite, con un cucchiaino d’olio.

Meglio evitare anche lieviti e derivati del grano: preferire piuttosto un piatto di riso da mangiare insieme alle verdure. Molto importante l’assunzione di acqua, almeno due litri al giorno e cercare di evitare zuccheri artificiali: per dolcificare le tisane si può usare il miele naturale. Ovviamente anche negli altri giorni della settimana si rispetta un regime di vita sano, ma solo in uno si fa uno sforzo maggiore.

Da non fare è digiunare: in questo modo non solo non ci si depura, ma si spinge l’organismo ad arrivare in stato di “emergenza” in cui si risparmiano i grassi come se si dovesse affrontare una carestia. Tutto il contrario del risultato che si vuole raggiungere, tra cui il blocco del metabolismo.

Nel corso delle 24 ore detox, è consigliato sorseggiare una tisana calda o tiepida per il processo di purificazione: Tisana fatta di moringa, tulsi, zenzero, petali di rosa, verbena, camomilla, lavanda e cannella. Ispirata alla saggezza millenaria dell’Ayurveda indiana, agevola i processi digestivi e favorisce lo smaltimento di tossine.

Altro segreto per depurare l’organismo in un giorno non ha a che fare con dieta e bevande ma con il sonno. Il sonno è davvero la migliore cura per ridurre il carico di stress e iniziare un processo di remise en forme psico-fisica. Createvi dei rituali dolci sogni, praticando il digital detox a fine giornata e facendo bagni caldi con sale marino integrale disciolto in acqua, per un effetto drenante.

Come depurare l’organismo in un giorno: rimedi e trucchetti

Se l’obiettivo è depurare l’organismo in un solo giorno non è necessario costringersi a grandi rinunce e assolutamente, come detto, mai digiunare. Basta dire no a zucchero, sale, alcolici, caffeina e alimenti di origine animale. I tre pasti principali – colazione, pranzo, cena – devono essere a base di cereali integrali, ortaggi biologici di stagione, legumi, frutta secca e semi oleosi, preferendo la cottura al vapore e condendo con succo di limone oppure olio extravergine a crudo.

Altro trucchetto detox, magari dopo le feste, è l’utilizzo di oli essenziali riattivanti del metabolismo. Durante la preparazione dei tre pasti, aiutatevi con gli oli essenziali riattivanti del metabolismo.

Gli esperti consigliano di aggiungere due gocce di olio essenziale di zenzero alle ricette dolci e salate che velocizza il metabolismo e aiuta la digestione. L’olio essenziale di arancio amaro prende di mira le cellule adipose ed è delizioso su piatti di pesce e insalate.