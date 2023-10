Micol Olivieri, attrice romana nota per il ruolo di Alice nella fortunata serie Canale 5 de “I Cesaroni”, oggi è influencer e giovane imprenditrice. Mamma di due figli, la giovane 30enne ha rivelato la sua dieta.

Micol Olivieri e la dieta: cosa mangia l’attrice dei Cesaroni

Micol Oliveri, ex attrice romana de I Cesaroni, diventata nota al pubblico televisivo per il ruolo della giovanissima Alice nella storica serie tv con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, è lontana da tempo dal piccolo schermo e la sua vita è completamente cambiata. Si è sposata con il calciatore Christian Massella da cui ha avuto due figli, Arya e Samuel, e ora è una influencer piuttosto seguita.

Micol Olivieri ha risposto ad una domanda di una fan che le chiedeva quale sarebbe stato il suo piano B, in caso non fosse diventata attrice o influencer e lei ha detto: “Io ho avuto tantissimi interessi. Mi piace in generale guadagnare bene, quindi qualcosa di redditizio mi darebbe sempre soddisfazione”. Per questa affermazione è stata molto criticata.

C’è invece chi apprezza la sua schiettezza e semplicità anche nel mostrarsi a milioni di persone sui social. La 30enne appare in perfetta forma, anche dopo due gravidanze nel giro di pochi anni, ma non per questo nasconde i suoi difetti con filtri e cose simili.

La Olivieri ha pubblicato quest’estate proprio in tal senso una sua foto che mostra la cellulite: problema di tutte, anche di chi è magra, bella e in forma come Micol. Ma come fa esser cosi in forma l’attrice dei Cesaroni? Tanto sport a cui è appassionata da piccola.

“Danza quando avevo 3 anni e mezzo a livello agonistico, mi allenavo 3 ore e mezzo al giorno. Poi intorno ai 7 anni ho iniziato equitazione, la mia più grande passione. Poi un po’ di prepugilistica, so sciare e oggi mi alleno con un personal trainer con cui faccio un allenamento funzionale e cerco di tenermi in forma”, insomma Micol avrebbe avuto volentieri anche una carriera sportiva.

Per Micol Olivieri non esiste una vita senza sport, qualunque esso sia basta che ci sia disciplina nella sua vita come in quella dei suoi due figli. Attentissima alla forma fisica, Micol ha confessato le sue sofferenze durante la prima gravidanza a 21 anni nel veder cambiato il suo fisico. “Il cambiamento del corpo non viene sempre accettato in maniera positiva, perché si perdono i confini con esso”, ha detto Micol.

Poi, la giovane 30enne è tornata subito in forma in pochi mesi dalle gravidanze ravvicinate, grazie alla dieta e a tanto allenamento in palestra con un personal.

La dieta di Micol Olivieri: cosa mangia l’ex attrice?

Micol Olivieri, ex giovanissima Alice nei Cesaroni con Claudio Amendola, ha intrapreso da diversi anni la carriera da influencer. Il suo fisico, come la sua vita, è molto cambiato da quando a 12 anni interpretava Alice nella serie tv. Nel corso della crescita Micol si è dedicata all’alimentazione sana e allo sport. Oggi la sua è una semplice e classica dieta mediterranea. Un pasto deve contenere verdure, grassi, proteine e carboidrati. “Mi gestisco da sola, sono fortunata perché amo le verdure”, ha detto la Olivieri.

A cosa però non rinuncia? Da buona romana, alla carbonara. Sui social, come detto, la Olivieri mostra il suo corpo senza filtri anche con le imperfezioni che hanno tutte. Da tempo ha detto di non usarli nemmeno nelle stories perché creano dipendenza e poi fatichi a guardarti allo specchio.