Quante persone si sentono colpite dall’invidia dei parenti? Molte, purtroppo. L’invidia è un sentimento insito nella mente umana, ma come difendersi? Ecco alcuni consigli per affrontare quella dei parenti.

Come difendersi dall’invidia dei parenti? Consigli utili

L’invidia è l’ennesimo meccanismo di difesa messo in atto dalla nostra mente. Svalutare ciò che non riusciamo ad ottenere o ciò che gli altri hanno ottenuto è una sorta di autoinganno, utilizzato dalla nostra mente per preservare il nostro ego. Il modo migliore (e più concreto) per comprendere l’invidia e quanto possa rovinarci la vita, è quello di indagare la mentalità dell’invidioso.

L’invidioso per eccellenza passa le giornate a rimuginare su ciò che gli altri hanno e lui non può avere. Questo accade anche nei parenti nei confronti di nipoti, zii e chi più ne ha più ne metta!

L’insoddisfazione perenne è il sentimento che infesta la mente degli invidiosi. Il successo altrui gli provoca sfiammate di rabbia e rancore. Il parente invidioso ha scarso interesse per i propri obiettivi; gli interessano soltanto gli obiettivi degli altri.

In definitiva, i suoi traguardi non hanno mai un valore intrinseco; il loro valore nasce sempre dal confronto con i traguardi altrui. In realtà dietro questo livore si nasconde un individuo con una bassa autostima, un individuo che odia gli altri, ma soprattutto odia sé stesso e la sua inadeguatezza.

Ma come difendersi, allora, dall’invidia nel caso specifico dei parenti? Quando si è vittime dell’invidia di un parente non bisogna farsi prendere dal panico e gestire la situazione estrema maturità: mostrarsi sicuri di sé senza farsi colpire da atteggiamenti provocatori, provare a chiarire, se possibile, la situazione con la persona invidiosa e, se questo non dovesse accadere, cercare semplicemente di evitarla in ogni modo.

Ecco 5 consigli utili per difendersi dall’invidia dei parenti

1. Non avere paura delle sue energie negative, altrimenti lo sente e acquista forza.

2. Non entrare in competizione. Se non sei come lui/lei, perdereste.

3. Nutri un sentimento di affetto per la persona invidiosa e compatiscila senza fartene accorgere: è una persona che soffre.

4. Difenditi dai suoi attacchi con l’indifferenza.

5. Fagli credere che hai problemi e sofferenze, anche se non è vero: questo placherà la sua invidia e allenterà la sua energia negativa contro di te.

Come difendersi dall’invidia dei parenti: suggerimenti

Riconoscere le persone invidiose non è molto difficile: basta guardarle negli occhi o ascoltarne il tono della voce per percepirne il livore. I loro apprezzamenti appaiono falsi, forzati ed innaturali.

Talvolta gli invidiosi sono aggressivi e tendono a scagliarsi contro l’invidiato; altri sono più pacati e si sentono delle vittime costrette a difendersi da coloro che si vantano dei successi conseguiti. Ci sono diversi consigli per difendersi dall’invidia dei parenti. Eccone alcuni:

Evita di ostentare. Il problema quando vieni invidiato non è il tuo, ma di chi ti invidia. Questo è vero se non ostenti. Voler a tutti i costi mostrare e mettere in evidenza le proprie virtù, i propri averi, il proprio talento, le proprie qualità attira inevitabilmente l’invidia degli altri.

Allontanati dalle persone invidiose. Queste persone possono risultare negative e distruttive per il tuo benessere. Quindi, se vuoi salvaguardare il tuo equilibrio interiore, un modo efficace per difendersi dall’invidia degli altri, consiste nel prenderne le distanze.

Lasciati coinvolgere il meno possibile dalle provocazioni degli invidiosi: sii indifferente e non rispondere mai a tono. Ignora i loro commenti, le loro provocazioni e i loro tentativi di trascinarti in sfide competitive. Per l’invidia dei parenti puoi anche valutare di parlarci chiaramente, cosicché di affrontare in maniera diretta l’argomento che causa l’invidia.

Potreste così scoprire anche dei punti su cui collaborare al fine di superare la fase dell’invidia. Si tratta, però, di un’apertura verso il prossimo che dovresti prendere in considerazione soltanto con quelle persone alle quali vuoi bene, e che ti dispiacerebbe perdere.