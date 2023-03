In menopausa molte donne devono combattere contro le vampate di calore, le sudorazioni notturne, la stanchezza e l’umore ballerino ma anche far fronte a quei 3/5/10 kg, accumulati a partire dalla pre-menopausa. Ecco come dimagrire rapidamente seguendo alcuni consigli utili.

Come dimagrire rapidamente in menopausa: consigli utili

Oltre a rivolgerti a un Dietologo o Nutrizionista che può valutare in base alle tue esigenze la soluzione ideale per dimagrire in menopausa, ci sono alcuni consigli utili ed efficaci che aiutano a perdere peso.

Le evidenze scientifiche sottolineano che, nel momento in cui si raggiunge la menopausa dai 40 ai 50 anni, per molte donne risulta più difficile mantenersi in forma, o meglio, mantenere stabile sulla bilancia il proprio peso forma.

In questo periodo, infatti, è normale osservare un aumento del peso; il metabolismo rallenta, determinando un numero minore di calorie bruciate con un conseguente aumento dell’appetito. Ecco alcuni consigli per dimagrire.

Attività fisica

Quando il metabolismo rallenta, l’attività fisica è una delle chiavi essenziali per mantenerti in forma; muovendoti regolarmente tutti i giorni, in concomitanza ad un regime dietetico controllato, puoi sperimentare come perdere peso in menopausa.

L’attività fisica, infatti, favorisce la produzione di endorfine che bruciano energia, migliorano l’umore e aiutano a mantenere il peso forma.

Inoltre fare sport aiuta ad accelerare questo processo risvegliando il metabolismo.

Puoi scegliere l’attività tra:

Una passeggiata a ritmo veloce: tutti i giorni per almeno 30 minuti.

Una seduta di ginnastica leggera o in palestra: almeno 2-3 volte alla settimana.

Nuoto, spinning e running per chi è allenato: secondo i propri ritmi.

Dieta sana

Seguire buone abitudini alimentari e di vita è il punto di partenza per stare bene e rimanere in forma in menopausa. La dieta prevede il consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura, ricche di minerali e vitamine essenziali per mantenere attivo il metabolismo energetico. Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

Dormire bene

La quantità ideale di sonno di cui avresti bisogno è tra le 7 e le 9 ore. Alcuni studi hanno dimostrato che l’aumento di peso è associato proprio ad un livello di sonno inadeguato.

Integratori

Sostegno di integratori alimentari ed estratti erbali per controllare il peso e stimolare il metabolismo. Alcuni estratti a base di alginati, come il glucomannano, la gomma di guar e lo psillio biondo diminuiscono l’assorbimento di carboidrati e grassi, oltre favorire il senso di sazietà.

Anche il baccello di fagiolo modula il metabolismo dei carboidrati, il loro assorbimento e i livelli di glucosio in circolo.