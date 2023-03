Quando si tratta di peluria del viso sono molti i professionisti con cui affrontare la situazione, dal ginecologo, all’endocrinologo specializzato proprio sullo studio dell’azione degli ormoni sul nostro corpo, sino ad arrivare al dermatologo. Ecco come eliminare la peluria dal viso.

Come eliminare la peluria dal viso: consigli utili

Uno degli errori nel caso della peluria viso di una donna è quello di radersi anche quando e dove non c’è bisogno soprattutto con il rasoio. Sicuramente l’utilizzo del rasoio ha questi due pregi. L’immediatezza e l’assenza di fastidio fisico.

Il problema del rasoio però è quello di tagliare il pelo solo nella parte superficiale, senza strapparlo dal bulbo. In questo modo, la peluria ricrescerà velocemente e ispida.

No anche alle creme depilatorie. Sebbene siano più delicate del rasoio, il risultato sarà il medesimo, con l’aggiunta di un processo chimico, direttamente sul viso. Ecco come eliminare la peluria dal viso in modo efficace.

Se i peli che ti crescono sul viso sono abbastanza morbidi e sottili, con un po’ di pazienza, ti basterà tirarli via con una pinzetta per le sopracciglia. Sì, è vero, è un pochino doloroso e lento, ma è sicuramente molto economico e se si tratta di un problema passeggero e gestibile, tentar non nuoce.

La ceretta permette la rimozione del pelo dalla radice e ne rallenta la ricrescita fino a 4 settimane.

Una tecnica molto antica, ma che sta spopolando solo negli ultimi anni, è quella della ceretta araba o sugarwax, fatta con zucchero, acqua e limone. Una volta mixati e riscaldati gli ingredienti, basterà fare una pallina da passare sulle zone interessate.

Dispositivi appositi come l’epilatore per il viso Braun Face Spa che ti consente di rimuovere con precisione i peli indesiderati. La testina ultrasottile presenta dieci micro aperture che catturano delicatamente i peli più sottili (0,02 mm) per ottenere fino a quattro settimane di pelle liscia e risultati da centro estetico.

Con 200 movimenti di cattura al secondo, l’epilatore per il viso è molto più veloce ed efficace delle pinzette manuali.

Decolorazione. Spesso questi peli sono sottili e piuttosto scarsi numericamente ma essendo molto scuri, causano più disagio di quanto dovrebbero. Ecco perché in alcuni casi, la decolorazione potrebbe essere una soluzione efficace al problema dei peli sul viso.

Sicuramente è economica ma anche assolutamente indolore.