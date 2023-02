La cistite, conosciuta semplicemente come infezione del tratto urinario, è una delle malattie più comuni nelle donne in età riproduttiva. Si tratta di un fastidioso problema che coinvolge sempre più spesso il sesso femminile. Capita anche che il dolore causato dalla cistite non faciliti il sonno, in questo caso ecco alcuni preziosi consigli su come riuscire a dormire anche con la cistite.

Come dormire con la cistite: consigli utili

Spesso si sottovaluta la gravità della cistite, in realtà questa condizione potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità della vita di chi ne soffre. Uno degli effetti più fastidiosi di questa infezione delle vie urinarie, sono i crampi e lo svegliarsi continuamente di notte senza più riuscire a dormire a causa della minzione incontrollabile. Ti è capitato di chiederti come dormire con la cistite? Vediamo alcuni preziosi consigli per riuscire a prender sonno.

Assumi cibi diuretici

Durante il giorno, è importante consumare alimenti con proprietà diuretiche o antibiotiche per aiutare a lavare via i batteri e i microbi che si depositano nel tratto urinario. Gli specialisti consigliano di aumentare l’assunzione di ravanelli, spinaci, orzo e mirtilli.

Fai bagni di acqua calda

Prima di andare a dormire, ti consigliamo di fare un bagno caldo per ridurre il disagio e i crampi associati alla cistite. Puoi anche optare per un pediluvio con acqua calda per un quarto d’ora, che ti aiuterà ad addormentarti più tranquillamente.

Usa gli impacchi caldi

Uno dei modi migliori per alleviare il dolore all’addome è provare gli impacchi con acqua calda. Grazie all’effetto terapeutico del calore, potrai alleviare il dolore e la pressione che potresti sentire nella zona.

Prova le bevande antinfiammatorie

Prima di andare a dormire, è utile bere tisane con proprietà antinfiammatorie. Le migliori sono le tisane a base di foglie secche di rosa canina, moringa, timo o ortiche.

Prova ad assumere limone

È noto che il limone ha proprietà antimicrobiche e antibatteriche che aiutano a combattere le infezioni nel corpo.

Per testare la sua efficacia, basta spremere il succo di mezzo frutto in una tazza di acqua calda e bere il preparato a stomaco vuoto.

Massaggia la zona

Un altro modo per alleviare il disagio legato alla cistite è quello di massaggiare il basso ventre. Per aumentare gli effetti positivi, è consigliabile preparare una miscela di oli essenziali di mandorle dolci, lavanda e timo e applicarli sulla zona effettuando movimenti delicati.