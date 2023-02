Seno cadente e svuotato: cause e rimedio naturale

Avere un seno che sia prosperoso e abbondante è il desiderio di molte donne, oltre a essere fonte di bellezza e sensualità. A causa di alcuni fattori, si può andare incontro a un seno cadente e svuotato, ma alcuni accorgimenti e rimedi possono sicuramente renderlo migliore. Scopriamo come fare.

Seno cadente e svuotato

Si tratta di una imperfezione o inestetismo che può causare disagio o imbarazzo nel sesso femminile poiché non riescono o possono sfoggiare e mettere in luce il décolleté. Il seno cadente e svuotato dipende molto dal rilassamento dei tessuti che, perdendo di elasticità e tono, non sono in grado di supportare la ghiandola mammaria.

Una condizione che è nota anche come ptosi mammaria e che, contrariamente a quanto si pensi, coinvolge le donne di ogni età a partire anche dai vent’anni. Una problematica e condizione che sicuramente causa delle ripercussioni, soprattutto psicologiche, nel sesso femminile. Una condizione che caratterizza le mammelle femminili portando quindi la donna ad avere meno fiducia in se stessa e di conseguenza nella sua bellezza.

Per risollevare un seno cadente e svuotato, non è necessario sottoporsi a un intervento di chirurgia, ma ci sono diversi rimedi e soluzioni che sicuramente possono aiutare. Un seno di questo tipo si caratterizza per una piega sotto mammaria che è coperta da tessuto per circa un centimetro. Un inestetismo che, anche a causa dell’età, quando perde elasticità, può succedere che si verifichi.

Prima di tutto, bisogna optare per una crema che abbia nutrienti necessari da applicare sul seno in modo da idratare la pelle e renderla più elastica. Ci sono poi una serie di massaggi e anche esercizio fisico che possono aiutare a migliorare l’aspetto del seno. Non bisogna poi sottovalutare la postura, per cui tenere la schiena e le spalle ben dritte sicuramente aiuta ad avere un altro portamento.

Seno cadente e svuotato: cause

Una delle cause principali del seno cadente e svuotato è sicuramente il rilassamento dei tessuti che, perdendo di elasticità e tono, come già detto, tende a cedere verso il basso e quindi a causare la ptosi mammaria. L’età, insieme alla perdita di tono muscolare, va influire sicuramente su questo aspetto.

Ci sono, però, altre cause che possono influire su un seno che tende a cedere, tra cui appunto i fattori genetici ereditari, quindi la conformazione fisica che sicuramente gioca un ruolo importante per quanto riguarda la capacità di sostenere la ghiandola mammaria. Un seno grande, rispetto a uno piccolo, ha molta più probabilità di andare incontro a un cedimento.

Per questo aspetto, gioca anche molto l’alimentazione, quindi aver seguito una dieta che ha portato a un continuo effetto yo-yo: cali ponderali alternati ad aumento di peso. I forti dimagrimenti possono causare un seno cadente e svuotato proprio perché mettono alla prova i tessuti ghiandolari mammari. Durante il periodo della gravidanza e l’ allattamento, il corpo va incontro a una serie di cambiamenti fisici, per cui è normale che il seno tende a cedere.

Le condizioni di vita, o uno stile anche alimentare assolutamente sbagliato, insieme anche a una postura sbagliata oppure esercizio fisico praticato senza l’uso del reggiseno oppure un allenamento particolarmente intenso, compreso anche il periodo della menopausa sicuramente contribuiscono a un aspetto di questo genere causando un seno cadente e quindi poco sordo.

Seno cadente e svuotato: miglior rimedio

Per riuscire ad avere un seno florido e prosperoso, senza ricorrere al bisturi o alla chirurgia, è possibile affidarsi a un rimedio ritenuto alquanto efficace e valido. Un inestetismo come il seno cadente e svuotato si può trattare con un rimedio, considerato il migliore del settore. Si tratta di Super Breast, il gel a base naturale che permette di guadagnare fino a due taglie riuscendo così ad avere un seno come si desidera.

Questo prodotto aiuta non solo ad aumentare il seno, ma si basa anche su principi attivi naturali che contribuiscono a eliminare o combattere la cellulite e a rendere la pelle maggiormente elastiche tonica. Un gel che dona i giusti nutrienti alle cellule della pelle, elimina le fastidiose noiose a smagliature che sono antiestetiche e rende i tessuti del seno maggiormente sodi. La pelle risulta essere molto più elastica ed è in grado di sostenere un seno anche prosperoso.

Super Breast è un gel che non ha assolutamente effetti collaterali o controindicazioni, quindi possono usarlo tutte le donne anche con la pelle delicata. Si basa infatti su due elementi naturali come l‘olio di germe di grano e l’estratto di liquirizia che, in poco tempo, permettono di aumentare e migliorare la circonferenza del seno, compreso anche la simmetria dei seni.

Applicare questo gel è molto facile: bisogna semplicemente prendere una noce di prodotto, spalmarla sul seno facendo dei massaggi circolari e lasciare che si assorba rapidamente.

