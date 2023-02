La dieta di Carla Bruni: come si tiene in forma l’ex première dame?

Carla Bruni ha compiuto da poco cinquantacinque anni. L’ex première dame si mantiene in forma costantemente, il suo fisico, infatti, non è solo frutto di madre natura. Carla Bruni per avere la forma fisica che mostra, lavora tutti i giorni e senza perdere di vista l’obiettivo.

Scopriamo la dieta di Carla Bruni, per restare in forma.

La dieta di Carla Bruni

L’attrice ed ex supermodella degli anni Novanta, mamma di Aurélien e Giulia, segue una routine di allenamento affidata a Brenda Nahon, founder di My Studio Paris. Le sue lezioni si concentrano su movimenti di resistenza e precisione. Niente training adrenalinici ma mix di pilates e allenamenti alla sbarra, ispirati alla danza. Inoltre adora cardio fitness e yoga.

Della dieta, Carla Bruni ha dichiarato in un’intervista al “New York Times” di seguire un’alimentazione sana e bilanciata, che non esclude nessun alimento. Carboidrati e prodotti di origine animale. Un po’ di tutto, ma non in grandi quantità.

Carla Bruni: come si tiene in forma l’ex première dame

L’ex première dame Carla Bruni, in un’intervista con “Madame Figaro” ha parlato del suo rapporto con la bellezza, con l’età che passa e dei sacrifici che fa ogni giorno per mantenersi in forma.

La sua, infatti, è una forma invidiabile alla veneranda età di 55 anni. Ma come si tiene in forma Carla Bruni? Ecco cosa ha svelato la moglie di Nicolas Sarkozy.

“Ho una silhouette e uno stile, può essere, ma faccio sforzi infiniti per restare filiforme: due ore di sport al giorno, la sbarra, l’ellittica, un po’ di pilates”, ha rivelato Carla Bruni.

A differenza di quanto ci si aspetti, l’ideale di donna a cui si ispira la moglie di Sarkozy è Jane Fonda: “Ho paura di invecchiare e anche di morire”, aveva confessato.

“La bellezza è del tutto relativa. Ho conosciuto così tante belle donne senza un grammo di fascino e carisma. Guardo a una donna come Jane Fonda e mi dico: Voglio essere esattamente come lei”.

I suoi trattamenti medico-estetici preferiti ovvero laser, ultrasuoni, fraxel e radiofrequenza: “Nessun ago, nessun rischio. Si tratta di macchinari efficaci nella stimolazione del derma e dell’epidermide, capaci di regalare un aspetto del viso naturale. Non voglio complicazioni”, le sue parole.