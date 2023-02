La crescita dei peli, soprattutto sul viso, è un problema fastidioso che affligge tutte le donne (o la maggior parte). A differenza di chi ha una crescita lenta e peli poco visibili, la maggior parte invece combatte contro la crescita veloce di peli, anche sul viso.

Ecco come fare per rallentare la loro fuoriuscita seguendo alcuni utili consigli.

Come rallentare la crescita dei peli sul viso: consigli utili

Come fare per ritardare la crescita dei peli sul viso? Ecco di seguito alcuni consigli, qualcuno naturale ed economico, altri meno, per rallentare la crescita dei peli e rimandare il più possibile la depilazione sul viso.

Ghiaccio

Se optate per la ceretta fai-da-te in casa senza ricorrere all’estetista potete tamponare la pelle con un impacco di ghiaccio.

Il freddo agirà infatti come vasocostrittore, chiudendo i pori e ritardando la ricrescita. Questo metodo è ancora più efficace se ripetuto ogni sera dopo la normale routine di pulizia.

Crema ritardante per peli

In commercio puoi trovare delle creme specifiche per indebolire la peluria anche sul viso. Possono agire in due modi, ritardandone la crescita oppure assottigliando la struttura del pelo, rendendolo meno robusto e più facile da rimuovere, oltre che esteticamente meno evidente e ispido.

Vanno applicate con costanza per ottenere dei risultati soddisfacenti.

Bere tè alla menta

Il tè alla menta è un ottimo alleato femminile, in quanto riduce la produzione del testosterone, l’ormone – spesso associato all’universo maschile – responsabile della crescita dei peli.

Ottimo da consumare sia caldo che freddo, è perfetto in qualsiasi stagione. Se ne possono bere due tazze al giorno per contribuire all’idratazione del corpo e al rallentamento della crescita dei peli.

La soia

Un altro alimento che aiuta a rallentare la ricrescita è la soia. Potete assumerla sia per uso interno che esterno, mangiandola oppure utilizzando delle lozioni da erboristeria che abbiano la soia come ingrediente principale.

Olio di papaya

L’olio di papaya può essere applicato dopo la depilazione con un doppio effetto benefico: se da una parte la papaina interviene sul bulbo pilifero, restringendolo e ritardando di conseguenza la crescita, dall’altra l’olio è naturalmente ricco di emollienti che andranno ad idratare la pelle.