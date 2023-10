Le unghie sono la parte più amata e curata dalle donne, ne esistono di tante forme e lunghezze, per tutti i gusti e per tutti gli stili. Tuttavia, molte di noi vorrebbero avere unghie lunghe, anzi lunghissime. Come fare crescere in una settimana? Ecco 5 consigli.

Come fare crescere le unghie in una settimana: 5 consigli che dovresti seguire

Hai sempre desiderato avere unghie lunghe e sane?Ecco come far crescere le unghie più velocemente e in salute. Nonostante a volte sembri un’impresa non proprio facile, in realtà con gli accorgimenti giusti è più semplice di quanto pensi. Addirittura con alcuni rimedi naturali è possibile far crescere le unghie in una sola settimana. Ecco svelati 5 consigli che dovresti seguire.

Alimentazione giusta

Siamo ciò che mangiamo. Questo vale anche per le unghie. Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è il primo passo per fare crescere le unghie lunghe e sane. Sì agli alimenti ricchi di:

Vitamina A: verdure a foglia verde, zucca e carote

Vitamina C: arance, fragole, cavoli, kiwi

Vitamina H (detta anche biotina): cereali integrali, banane, avocado, uova e latte

Acido folico: arance, mandarini, insalata e asparagi.

Rame e selenio: pollo e salmone.

Oltre ad assumere cibi ricchi di vitamine fondamentali per la crescita dei capelli e delle unghie, è altrettanto importante bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno.

Lima le unghie in modo corretto

Per fare crescere le tue unghie in una settimana concediti una manicure per tenerle sempre pulite e sane. Più le curi con attenzione, più la loro crescita è veloce.

Se preferisci fare la manicure a casa, lima le unghie sempre nella stessa direzione, con una certa delicatezza e soprattutto in un ambiente caldo. Inizia sempre dai lati esterni e spostati man mano nella parte centrale, fino ad ottenere per tutte la stessa lunghezza e forma.

Olio di oliva

Tra i rimedi naturali per la crescita delle unghie c’è l’olio di oliva che grazie alle sue molteplici proprietà, migliora la struttura, l’estetica e la crescita delle unghie. Basta che metti in ammollo le mani in una bacinella d’acqua calda per qualche minuto e versaci un paio di cucchiai di olio d’oliva. Massaggia per qualche minuto le mani in modo da idratarle bene rendendo le unghie più forti.

Usa i guanti

Durante le pulizie di casa le mani vengono a contatto con prodotti aggressivi che possono indebolire le unghie. Per fare crescere le unghie, in questo caso è molto importante indossare i guanti protettivi per preservare la loro salute.

Applica uno smalto indurente

Lo smalto indurente ha la funzione di rafforzare le unghie ed evitare pertanto che si sfaldino, per questo motivo occorre procedere con la sua applicazione una volta a settimana.

Come fare crescere le unghie in una settimana? Rimedi naturali

Abbiamo elencato i 5 consigli utili per fare crescere le tue unghie nel giro di una sola settimana e in modo sano e forte per far sì che non si spezzino subito dopo la crescita. Tuttavia, esistono dei rimedi naturali che aiutano a far crescere le unghie velocemente, come l’olio di oliva già citato. Eccone altri molto efficaci, tipici rimedi della nonna.

L’Olio di Argan è un ottimo rimedio grazie al suo potere idratante: infatti, è utilizzato per realizzare vari impacchi o semplicemente per applicarlo su ogni unghia tramite dei massaggi e il tempo di posa è solitamente di 10 minuti.

Un altro rimedio per velocizzare la crescita delle unghie è quello di mettere in ammollo le mani in acqua calda: dovrai semplicemente versare due cucchiaini di sale e due gocce di un olio essenziale a scelta e far agire per 10 minuti. Questo trattamento fai da te è possibile svolgerlo tutti i giorni.