Wiz Khalifa, pseudonimo di Cameron Jibril Thomaz, è uno dei rapper e cantautori statunitensi più conosciuti al mondo. Qual è la dieta del famoso cantante? Ecco come si tiene in forma.

La dieta di Wiz Khalifa per tenersi in forma

Wiz Khalifa, rapper e cantautore statunitense, ha debuttato nel 2006 con l’album Show and Prove che ha fatto il giro del mondo. Nel 2016 assieme a Lil Wayne, Imagine Dragons e altri artisti incide Sucker for Pain per la colonna sonora del film Suicide Squad e nel 2017 “Gang Up”, assieme a Young Thug, 2 Chainz e PnB Rock per il film Fast & Furious 8.

Cosa sappiamo della vita privata di Khalifa? Il famoso rapper ha iniziato a frequentare la modella Amber Rose nel 2011. I due si sono poi sposati due anni dopo e hanno un figlio, Sebastian Taylor nato nel 2013. L’anno seguente Rose ha chiesto il divorzio, parlando di differenze inconciliabili. Da allora sono stati affiliati diversi flirt ma senza smentite né conferme. Come si tiene in forma il rapper 36enne, tra un tour e un set?

Il rapper più famoso al mondo si è sempre detto pro la cannabis e il fumo per questo ha dato vita a Khalifa Kush, il suo brand personale di erba.

“È quella che mi porterà al prossimo livello, almeno a livello finanziario. Sono dieci anni che ci lavoro e adesso che negli Stati Uniti è stata regolamentata, siamo pronti per fare il grande salto”, ha detto Khalifa. L’erba è una parte fondamentale del mondo di Wiz Khalifa: “Fa parte del mio percorso creativo”.

Come si tiene cosi in forma? A 36 anni il suo metabolismo brucia ancora velocemente e, dato che si trova in uno stato mentale elevato per la maggior parte delle ore di veglia, è in grado di godersi tutti i suoi cibi preferiti e la dieta. Wiz Khalifa è anche entrato profondamente nell’MMA: ha prestato servizio come giudice per la serie Challenger in otto parti della Professional Fighters League su Fubo Sports e ha integrato questo allenamento nella sua routine.

Ma alla fine, ha detto il rapper, la palestra è tutta una questione di crescita. Della sua alimentazione dice che mangia quanto prima, anche di più per assicurarsi di mettere massa. Wiz fa solo pasti completi e bilanciati e monitora le quantità che mangia. “La chiave per me è assicurarmi che l’assunzione sia elevata, mangiare al momento giusto, fare spuntini”.

Wiz Khalifa e la dieta: cosa mangia il rapper?

Il famoso rapper statunitense Wiz Khalifa, artista a tutto tondo, colleziona un successo dopo l’altro. A 36 anni il cantautore americano ha una forma fisica straordinaria al pari di un’atleta: questo è merito del duro allenamento e di una sana dieta. Da qualche anno, come anticipato, Wiz ha iniziato ad allenarsi nell’arte marziale del jiu-jitsu brasiliano.

Poco dopo, ha iniziato la formazione in Muay Thai con l’ex UFC titolo dei pesi gallo contendente Cat Zingano presso il Centro di Performance Unbreakable a Los Angeles. Inizialmente l’ha fatto per mettersi in forma, per prendere un po’ di peso. Poi Wiz ha trovato un team affiatato che l’ha allenato in diverse discipline, dal jiu-jitsu brasiliano al muay thai passando per la thai boxe.

“Ormai mi alleno cinque giorni a settimana. Sto cominciando a divertirmi davvero”, ha confessato il rapper. Talmente tanto, evidentemente, che a partire dal 2021 ha deciso di investire parte del suo capitale nella Professional Fighter League, un’associazione che organizza incontri professionali di MMA. “Se mi metto in testa di fare qualcosa, posso fare tutto quello che voglio”.