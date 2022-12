Due ingredienti essenziali miele e cannella e tanta volontà di sperimentare. Ecco, in questo articolo, come preparare una maschera per il viso per aprire i pori, ovviamente a base di miele e cannella. Ne uscirà un rimedio di bellezza, homemade, super efficace e profumato.

Inoltre, è adatto ad ogni tipo di pelle, giovane o matura.

Maschera viso fai da te: con miele e cannella

Questa maschera è adatta ad aprire i pori della pelle. A base di due ingredienti da cucina: miele e cannella. Realizzerai una vera e propria pulizia del viso fai da te, direttamente a casa tua. Ecco come preparare la maschera.

Prima di procedere con la maschera, fai bollire dell’acqua in un pentolino per preparare un “Bagno di Vapore” per il viso: prendi delle salviette e resta in posa per almeno dieci minuti.

Ora, prepara la maschera con miele e cannella.

Mescolate in una ciotolina 1 cucchiaio di cannella macinata e 3 cucchiaini di miele. Otterrete una pasta uniforme e leggermente granulosa, applicatela sul viso con piccoli movimenti circolari, per sfruttare anche il delicato effetto scrub della polvere di cannella. Attenti alle zone più sensibili, come il contorno degli occhi e della bocca.

Lasciate in posa la vostra maschera per circa 20-30 minuti prima di rimuoverla delicatamente con acqua tiepida.

I benefici del miele e della cannella sul viso

I due ingredienti che tutti hanno in cucina, il miele e la cannella, sono ottimi rimedi per pulire il viso e aprire i pori. Entrambi sono ricchi di benefici.

Unendo le proprietà benefiche dei due ingredienti, idratanti, nutrienti, antisettiche e antinfiammatorie, si ottiene un trattamento di bellezza “homemade” utile per contrastare sia l’acne che le piccole rughe.

Il risultato sarà una pelle morbida, luminosa e senza più impurità, almeno fino alla prossima applicazione della maschera miele e cannella.