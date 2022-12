Skiroll: 5 buoni motivi per praticarlo

Si parla negli ultimi anni dello skiroll, ma di cosa si tratta di preciso e perché è un’ottima idea praticarlo? Ecco svelati 5 buoni motivi di seguito, in questo articolo.

Skiroll: cos’è e perché praticarlo

Lo skiroll è spesso assimilato allo sci di fondo.

Praticare lo sci di fondo richiede l’utilizzo di oltre l’80% dei muscoli del corpo. Facendo skiroll si utilizzano gli stessi muscoli, quindi non solo otterrete un allenamento perfetto, ma sarà anche molto simile se siete amanti dello sci di fondo. Gli sci utilizzati su strada, assieme ai bastoncini, ossia i skiroll sono usati da coloro che praticano lo sci di fondo, per allenarsi in vista della stagione invernale.

Ecco perché praticare lo skiroll.

Lo skiroll per tonificare i muscoli

Questa disciplina migliora la forza del vostro busto, i muscoli delle braccia e delle gambe ed è inoltre un allenamento cardio perfetto. Tutto questo con una bassa pressione e basso impatto sulle articolazioni, perfetto se avete subìto un infortunio e non potete correre, ad esempio.

Migliorare la tecnica

Gli skiroller non solo vi aiutano a restare in forma, ma vi permettono anche di allenarvi sulla tecnica.

In base alle vostre preferenze, potete scegliere tra due tipi di skiroller, skate o classici.

Gli skiroller skate hanno ruote più strette con un diametro maggiore e una base più corta. Sono perfetti se si vuole provare la stessa sensazione di quando ci si trova sulla neve. Offrono una maggiore libertà nei movimenti e più velocità.

Gli skiroller classici hanno ruote più larghe con un diametro più piccolo e una base più lunga.

Sono perfetti se avete bisogno di maggiore equilibrio e di lavorare sulla spinta iniziale.

Perdere peso con lo skiroll

Lo skiroll è un’ottima alternativa alla corsa, ad esempio. Questa disciplina con l’uso dei bastoni da sci, determina un elevato consumo calorico. Proprio per questo può aiutare, chi ne ha bisogno, a perdere i chili di troppo, oltre che a modificare la composizione corporea diminuendo la massa grassa (tessuto adiposo) accrescendo la massa magra (muscoli e ossa).

Questa trasformazione provoca, a sua volta, un aumento del metabolismo basale, anche quando si è a riposo e, quindi, si verifica un innalzamento costante del consumo calorico.

Migliora il sistema cardiocircolatorio

Lo skiroll, come tutte le attività sportive di tipo aerobico, produce notevoli miglioramenti a carico del sistema cardiocircolatorio e respiratorio. Determina un miglioramento della circolazione sia a livello del cuore e dei grandi vasi sia a livello microcircolatorio.

Si ha, quindi, un aumento della capillarizzazione a livello muscolare e, dunque, una migliore ossigenazione di tutti i tessuti che produce, a sua volta, una sensazione di benessere diffuso.

Migliora l’umore di chi lo pratica

Anche lo skiroll migliora il tono generale dell’umore poiché stimola la produzione di endorfine, sostanze con effetti del tutto simili alla morfina ma assolutamente non dannosa. Lo skiroll, essendo uno sport completo e caratterizzato da un ridotto rischio di infortuni e traumi a livello di articolazioni legamenti e muscoli, può essere utilizzato come attività propedeutica ad altri sport (corsa, ciclismo, canottaggio) o complementare a sport asimmetrici (tennis, scherma).