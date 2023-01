Come funziona il nostro sistema immunitario e come aiutarlo

Sapevate che il sistema immunitario svolge un ruolo importantissimo per la nostra sopravvivenza in quanto difendere l’organismo da agenti esterni che possono causare infezioni? In sostanza è un vero e proprio apparato difensivo che si rivela indispensabile nel proteggerci da numerose sostanze estranee, e quindi da eventuali malattie. Ma come funziona esattamente e come aiutarlo in questo necessario e ammirevole compito?

Cos’è e come funziona il sistema immunitario

Il nostro sistema immunitario è un vero e proprio insieme di organi e di cellule altamente specializzate che hanno il compito di difendere l’organismo da agenti esterni.

Nello specifico, esso è costituito da cellule specializzate, chiamate globuli bianchi o leucociti che si suddividono ulteriormente in granulociti, monociti e linfociti; organi linfatici principali, come midollo osseo e timo; organi linfatici secondari, tra cui linfonodi, milza e tessuto linfoide associato alle mucose; proteine specializzate chiamate citochine che organizzano le diverse risposte immunitarie.

Per proteggerci dagli attacchi esterni, il sistema immunitario mette in atto due diverse forme di difesa:

l’immunità innata o aspecifica : quando il nostro corpo incontra un agente estraneo grazie a questa agisce con rapidità. È presente fin dalla nascita e se l’agente aggressivo supera questa barriera, l’organismo reagisce producendo e mobilizzando cellule e sostanze che servono a fronteggiare e riparare i danni subiti;

: quando il nostro corpo incontra un agente estraneo grazie a questa agisce con rapidità. È presente fin dalla nascita e se l’agente aggressivo supera questa barriera, l’organismo reagisce producendo e mobilizzando cellule e sostanze che servono a fronteggiare e riparare i danni subiti; l’immunità specifica o adattativa: si sviluppa durante il primo anno di vita, una sorta di risposta che l’organismo crea su misura a seconda dell’agente estraneo. Essa è molto più veloce ed efficace rispetto a quella innata e può essere rafforzata.

Sì, perché purtroppo sono tantissimi i fattori che possono contribuire a indebolire il sistema immunitario rendendoci, di conseguenza, più propensi ad essere attaccati dall’esterno. Tra questi ritroviamo:

stress;

patologie comuni come il raffreddore;

freddo, umidità e cambi di stagione;

alimentazione sbilanciata;

vita sedentaria;

sonno insufficiente;

affaticamento fisico;

invecchiamento.

Come rafforzare le nostre difese immunitarie

Ci sono diversi modi per aumentare le difese immunitarie e rafforzare il sistema immunitario:

1 – Nutrizione: Una dieta equilibrata che include frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e pochi grassi saturi può aiutare a mantenere il sistema immunitario in buona salute. In particolare, alcuni alimenti come agrumi, kiwi, fragole, spinaci e broccoli sono ricchi di vitamina C, che aiuta a combattere le infezioni.

2 – Esercizio fisico: L’esercizio fisico regolare aiuta a migliorare la circolazione del sangue e aumenta la produzione di globuli bianchi, che combattono le infezioni.

3 – Sonno adeguato: Il sonno è essenziale per il benessere generale e per il sistema immunitario. La mancanza di sonno può indebolire il sistema immunitario, rendendoci più suscettibili alle infezioni.

4 – Riduzione dello stress: Lo stress cronico può indebolire il sistema immunitario. Imparare tecniche per gestire lo stress, come la meditazione, lo yoga o la respirazione profonda, può aiutare a rafforzare il sistema immunitario.

5 – Integratori: alcuni integratori alimentari come vitamine C e D, zinco e probiotici possono aiutare a sostenere il sistema immunitario. Gli integratori Resvis si rivelano utili nel far fronte alla mancanza di determinati micronutrienti e macroelementi. Va però sottolineato che l’assunzione di integratori alimentari per le difese immunitarie deve essere associata a uno stile di vita sano e ad un’alimentazione corretta.

6 – Evitare di fumare e limitare l’uso di alcol: il fumo e l’eccessivo consumo di alcol possono indebolire il sistema immunitario, aumentando il rischio di malattie.

In generale, uno stile di vita sano e una dieta equilibrata sono i modi migliori per aumentare le difese immunitarie e rafforzare il sistema immunitario.