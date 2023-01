Russare forte: le cause e come smettere

Dormire bene, riposare a sufficienza le giuste ore di sonno è importante per la salute, ma anche per affrontare i vari impegni della giornata. Purtroppo, non sempre è possibile a causa della persona che russa accanto. Vediamo come fare per smettere di russare forte e quali metodi adottare per un sonno ristoratore.

Russare forte

Una tematica come il russare ha occupato moltissimi studi in merito poiché si tratta di una condizione, un disturbo che va a influire su chi dorme accanto non permettendo di riposare nel modo giusto. In alcuni il russamento può essere leggero e lieve, mentre in altri casi talmente forte da essere percepito anche in altre stanze.

Il russamento che è noto anche con il termine medico roncopatia, si riferisce a un rumore che è prodotto nel naso e nella gola durante il sonno. Un disturbo e condizione alquanto comune che colpisce il 57% degli uomini e il 43% delle donne. L’intensità del russamento tende a variare da un soggetto all’altro, anche in base ai fattori che lo causano.

Una condizione come il russare, soprattutto se molto forte, risulta essere molto disturbante soprattutto per gli altri, soprattutto per i soggetti che condividono il letto o la stanza. Inoltre, coloro che russano non hanno la percezione di questa loro condizione. Rischia di creare delle conseguenze sociali dal momento che rischia delle tensioni tra coloro che vogliono riposare.

Solitamente può essere accompagnato anche da altri sintomi, come svegliarsi spesso durante la notte, avere un respiro non facile e alquanto affannoso. inoltre, i soggetti rischiano anche di avere cefalea mattutina o sonnolenza diurna proprio per questo disturbo di cui soffrono.

Russare forte: cause

Una condizione, un disturbo come russare forte è alquanto comune, ma per evitare di rovinare il sonno altrui e non farlo riposare nel modo giusto, bisogna anche analizzare quali siano le cause che portano a questa problematica. In caso raffreddore, influenza o anche allergie e si ha il naso chiuso, questo disturbo tende a sentirsi maggiormente e peggiorare.

Le cause dipendono molto dallo stile di vita che, inevitabilmente, va a influire sulla qualità del sonno. Coloro che sono in sovrappeso, i fumatori, ma anche coloro che assumono quantità eccessive di alcool, hanno sicuramente maggiore rischio di andare incontro a questa problematica e disturbo.

In alcuni casi, il russamento può dipendere da una condizione nota come apnea notturna, per cui la respirazione di coloro che ne soffrono tende a interrompersi e anche a variare durante il sonno per cui le vie aeree risultano temporaneamente bloccate e, in un caso del genere, è consigliabile consultare un esperto del genere.

Per smettere di russare o anche limitare il russamento, bisogna apportare alcune modifiche al proprio stile di vita. Se una delle cause è il sovrappeso, si potrebbe seguire una dieta ipocalorica che permetta di perdere i chili in eccesso. Dormire sul fianco invece che in posizione supina è sicuramente efficace per ridurre il russamento.

Russare forte: rimedio

