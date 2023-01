Dieta della menopausa: come dimagrire a 50 anni

Quando si raggiunge una certa età, riuscire a perdere peso non è mai facile e il periodo della menopausa che arriva intorno ai 50 anni rende tutto più complicato. Per tornare in forma e perdere i chili in più che questa fase porta con sé, seguire la dieta della menopausa aiuta, grazie a una attenzione a determinati alimenti, ad avere meno chili in più e smaltirli in modo sano e salutare.

Dieta della menopausa

La menopausa è una fase molto delicata che vive la donna. Una fase di grandi cambiamenti nella psiche con continui sbalzi d’umore e anche nel fisico dal momento che si va incontro a un aumento del girovita e dei chili di troppo difficili da smaltire. Per eliminare i grassi in eccesso, bisogna cambiare la propria alimentazione e la dieta della menopausa è particolarmente consigliata per i benefici che dona al fisico. Intorno ai 50 anni, riuscire a sgonfiare la pancia è un obiettivo di molte donne che, per quanto difficile, si può concretizzare.

Il fosforo, il calcio e la vitamina D sono tutti sali minerali che vanno assunti nel modo giusto, con le corrette porzioni come affermano anche gli stessi esperti del settore. Consumare una tazza di latte a colazione è molto importante per integrare la propria dieta e alimentazione di un nutriente come il calcio che è fondamentale per rafforzare le ossa. Molto importante anche il consumo di frutta secca, oleosa e di legumi secchi, compreso la crusca di grano che contengono le giuste quantità di calcio.

Intorno all’età di 40 anni iniziano già le prime avvisagli e sintomi, per cui la dieta della menopausa è utile in tal senso perché assumere determinati cibi permette di migliorare e rafforzare le ossa grazie al consumo di calcio. Deve essere il più possibile equilibrata in modo che contenga alimenti come cereali integrali, frutta e verdura, insieme a una quantità di proteine, compreso quelle di origine vegetale.

All’alimentazione adeguata, è consigliabile anche aggiungere un po’ di attività fisica da praticare in modo costante e che preveda una camminata che non sia inferiore ai 150 minuti a settimana. L’uso dei condimenti come l’olio extravergine di oliva deve essere con moderazione, così come quello del sale al quale è preferibile optare per erbe aromatiche o spezie.

Dieta della menopausa: benefici

Seguire e cominciare la dieta della menopausa intorno ai 50 anni non aiuta soltanto a smaltire le calorie in eccesso, ma anche al tempo stesso ad apportare i benefici di cui il fisico ha bisogno per stare bene e in forma. Un regime del genere non solo va a stimolare il metabolismo che, in questa fase, è particolarmente lento, ma dona anche una serie di vantaggi che aiutino a superare un periodo difficile contraddistinta da vampate di calore, sudorazione e stanchezza, ecc.

Ridurre l’eccesso di alcuni alimenti che sono dannosi come appunto il sodio, l’alcool, permette di prevenire e combattere l’osteoporosi grazie al consumo di cibi ricchi di vitamina D e di calcio. Il consumo di latticini e frutta secca, pieni di questo minerale, consente di rafforzare le ossa e quindi di avere una struttura molto più forte e in salute. Combatte anche il sovrappeso che, in menopausa preoccupa e favorisce il dimagrimento aiutando a mantenere il giusto peso senza eccessi e sforzi.

Mangiare bene è essenziale e importante. Durante la fase della menopausa una buona alimentazione è ciò di cui si ha maggiormente bisogno proprio per aiutare il fisico a bruciare i grassi. La dieta della menopausa non è solo utile in fase di dimagrimento, ma contribuisce anche ad avere effetti positivi.

Una alimentazione di questo tipo contribuisce a ridurre e minimizzare le vampate di calore e le sudorazioni notturne, due sintomi comuni. Dona maggiore energia ed equilibra gli sbalzi di umore oltre ad alleggerire dal gonfiore e dai liquidi in eccesso.

