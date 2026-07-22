Ciclosporiasi: sintomi, prevenzione e trattamento dell'infezione intestinale
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Ciclosporiasi: sintomi, prevenzione e trattamento dell’infezione intestinale

Un'ondata di ciclosporiasi sta colpendo gli Stati Uniti. Scopri i sintomi, come prevenirla e cosa fare se sospetti di averla contratta.

Negli Stati Uniti, un’ondata di ciclosporiasi sta mettendo in allarme le autorità sanitarie. Questa infezione intestinale, causata dal parassita Cyclospora cayetanensis viene contratta attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati. Sebbene non si trasmetta facilmente da persona a persona, la sua durata e i rischi di disidratazione stanno spingendo le istituzioni a sollecitare la massima attenzione.

La ciclosporiasi è un’infezione che può durare settimane, con sintomi che compaiono da 2 a 14 giorni dopo l’esposizione. Tra i sintomi più comuni ci sono diarrea profusa, nausea, vomito, affaticamento, crampi addominali, gonfiore e febbre lieve. A differenza delle tossinfezioni alimentari passeggere, questa infezione può persistere per diverse settimane, con fasi alternate di miglioramento e ricadute.

I rischi principali e quando rivolgersi al medico

Secondo gli infettivologi degli istituti universitari americani, tra cui UCLA e UCSF la complicazione più pericolosa è la grave disidratazione. La perdita prolungata di fluidi e nutrienti può portare a ipotensione, squilibri elettrolitici, problemi renali e accelerazione del ritmo cardiaco.

Le raccomandazioni degli esperti variano a seconda delle condizioni generali di salute:

  • Soggetti sani se la diarrea e i disturbi intestinali persistono per più di 7 giorni (o più di 3 giorni se particolarmente intensi), è fondamentale consultare un medico.
  • Soggetti a rischio anziani, neonati e persone immunocompromesse devono contattare immediatamente il medico ai primi segnali di infezione.
  • Segnali d’emergenza la comparsa di stato confusionale, estrema prostrazione, urine scure e il fenomeno della “pelle a tenda” indicano una grave disidratazione che richiede il pronto soccorso.

Diagnosi e trattamento della ciclosporiasi

La diagnosi di ciclosporiasi avviene tramite l’analisi di un campione di feci in laboratorio. È importante richiedere un test PCR specifico o un esame microscopico mirato, poiché i normali pannelli molecolari gastrointestinali di routine non cercano automaticamente la Cyclospora.

Trattandosi di un parassita, la terapia richiede farmaci specifici. Il trattamento di prima scelta è il combinato antibiotico trimethoprim/sulfametoxazolo (noto commercialmente come Bactrim o Septra). Per chi è allergico ai sulfonamidi, i medici valutano alternative come la ciprofloxacina o antiprotozoici specifici come la nitazoxanide.

Poiché l’infezione si contrae solo per via alimentare, chi è colpito può tornare alle normali attività una volta guarito, rispettando le fondamentali norme igieniche. Per favorire la guarigione, i protocolli suggeriscono:

  • Idratazione prioritaria bere soluzioni reidratanti orali ricche di sali e zuccheri, brodi chiari o succhi diluiti. L’acqua da sola potrebbe non bastare a reintegrare gli elettroliti persi.
  • Dieta in bianco consumare piccole porzioni di cibi semplici come riso, avena, banane, pane tostato e cracker.
  • Cibi da evitare sospendere il consumo di cibi grassi, fritti, alcolici e dolcificanti artificiali finché l’intestino non si sia completamente stabilizzato.

Per ulteriori aggiornamenti sulle allerte alimentari e sui protocolli di diagnosi della ciclosporiasi, è possibile consultare i portali delle agenzie sanitarie statunitensi.

Scritto da Camilla Pellegrini

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