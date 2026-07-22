Pressione bassa in estate: consigli per ritrovare energia e benessere

L’estate è sinonimo di giornate lunghe e attività all’aperto, ma per molte persone i mesi più caldi portano con sé una sensazione di stanchezza persistente e spossatezza. Questo fenomeno è spesso legato a un abbassamento fisiologico della pressione arteriosa una condizione comune che può influire sul benessere quotidiano.

Quando le temperature aumentano, il corpo attiva meccanismi di compensazione per mantenere la temperatura interna. La vasodilatazione e la sudorazione sono processi naturali che, tuttavia, possono portare a una diminuzione del volume del sangue circolante, favorendo i sintomi dell’ipotensione.

I segnali da non sottovalutare

La pressione bassa non sempre si manifesta in modo evidente. Spesso i sintomi arrivano gradualmente e vengono confusi con il semplice affaticamento. Tra i segnali più frequenti troviamo stanchezza persistentedebolezza muscolaredifficoltà di concentrazionesonnolenza diurna e capogiri soprattutto quando ci si alza rapidamente.

Molte persone riferiscono anche una riduzione della lucidità mentale e una sensazione generale di mancanza di energia che può accompagnare l’intera giornata. Questi disturbi, se presenti soprattutto nei mesi estivi, possono essere mitigati attraverso strategie naturali volte a sostenere l’equilibrio dell’organismo.

L’importanza dell’idratazione e dell’alimentazione

Prima di pensare a integratori o piante officinali, è fondamentale verificare di assumere una quantità adeguata di liquidi. Durante l’estate il fabbisogno idrico aumenta sensibilmente e non sempre ce ne accorgiamo. Bere poco significa sottoporre il corpo a uno stress aggiuntivo proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di maggior sostegno.

Acquatisane fredde e bevande ricche di elettroliti possono aiutare a compensare le perdite dovute alla sudorazione e contribuire a ridurre quella sensazione di debolezza che spesso accompagna i cali pressori. Anche l’alimentazione gioca un ruolo cruciale: frutta e verdura di stagione apportano acqua, vitamine e minerali preziosi che aiutano l’organismo ad affrontare meglio il caldo.

I rimedi naturali più efficaci

Tra i rimedi naturali più apprezzati in fitoterapia troviamo il Ribes Nero una pianta utilizzata tradizionalmente per sostenere la capacità di adattamento dell’organismo ai cambiamenti stagionali. Il macerato glicerico ottenuto dalle sue gemme è spesso scelto durante i cambi di stagione o nei periodi di maggiore affaticamento.

L’Eleuterococco è un’altra pianta adattogena molto conosciuta. Tradizionalmente utilizzato per sostenere la resistenza fisica e mentale, è frequentemente presente nelle formulazioni dedicate al sostegno dell’organismo durante i periodi di maggiore richiesta energetica.

La liquirizia è un rimedio della tradizione che può influenzare alcuni meccanismi coinvolti nella regolazione della pressione arteriosa. Tuttavia, non è adatta a tutti e chi soffre di pressione alta o problemi cardiovascolari dovrebbe consultare il medico prima di utilizzarla.

Il ruolo dei sali minerali

Con la sudorazione perdiamo acqua, minerali e oligoelementi che contribuiscono al normale funzionamento dell’organismo. Quando queste perdite non vengono compensate adeguatamente, possono comparire stanchezza, debolezza muscolare e una generale sensazione di spossatezza. Magnesio e potassio sono tra i nutrienti più importanti durante la stagione estiva.

Quinton Hypertonic, una preparazione a base di acqua di mare microfiltrata a freddo, è una soluzione conosciuta per il reintegro mirato di minerali e oligoelementi. Durante i mesi estivi può rappresentare un valido alleato per chi desidera aiutare il corpo a compensare le perdite dovute al caldo.

Piccole abitudini per un grande benessere

Spesso non sono i grandi cambiamenti a migliorare il benessere quotidiano, ma le attenzioni costanti. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, alzarsi gradualmente dal letto al mattino, praticare attività fisica nelle fasce orarie più fresche e mantenere una corretta idratazione sono gesti semplici che possono aiutare il corpo a gestire meglio il caldo.

Concedersi qualche momento di riposo in più durante le giornate particolarmente afose può contribuire a ridurre il senso di affaticamento. Quando i sintomi diventano particolarmente intensi o si accompagnano a episodi di svenimento, è importante rivolgersi al proprio medico per una valutazione professionale.

Prendersi cura della propria idratazione, seguire un’alimentazione equilibrata e ricorrere, quando opportuno, al supporto di rimedi naturali può aiutare ad affrontare la stagione estiva con maggiore benessere.