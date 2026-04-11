Come il farmacista può aiutare i pazienti con ipertensione non controllata

La pressione arteriosa elevata è una delle principali cause di malattia cardiovascolare a livello globale e molti adulti convivono con valori non ottimali nonostante una terapia prescritta. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, molti decessi potrebbero essere evitati con un controllo più efficace della ipertensione, ma un numero consistente di persone non raggiunge i target terapeutici. In questo contesto la farmacia rappresenta un punto di contatto quotidiano e accessibile dove il farmacista può intervenire in modo pratico e sistematico per individuare problemi, promuovere il monitoraggio e migliorare i percorsi di cura.

Le conseguenze di una pressione non stabilizzata sono gravi nel tempo: danni al cuore, al cervello, ai reni e ai vasi sanguigni possono portare a infarto, ictus, insufficienza renale e compromissione della vista. Capire perché un paziente non risponde alla terapia è il punto di partenza: possono entrare in gioco fattori legati al trattamento, abitudini di vita, errori nella misurazione o comorbilità. Il farmacista, grazie alla vicinanza al paziente e alla conoscenza dei farmaci, è in grado di analizzare questi elementi e proporre soluzioni concrete.

Il ruolo del farmacista

La comunità farmacologica internazionale ha riconosciuto il valore del contributo della farmacia nella gestione dell’ipertensione non controllata e ha elaborato strumenti per supportare questo intervento. Il farmacista può identificare nuovi casi tramite misurazioni, inviare tempestivamente alle cure primarie i pazienti a rischio e instaurare un rapporto di follow-up per stabilizzare la pressione nel lungo termine. L’azione può includere la verifica delle terapie in corso, la semplificazione dei regimi posologici, il confronto sulle difficoltà pratiche e la promozione di abitudini salutari, sempre in collaborazione con il medico curante e seguendo protocolli concordati.

Screening e monitoraggio

Per individuare le cause di valori elevati, il farmacista può utilizzare strumenti semplici come questionari anamnestici e schede di rilevazione, oltre alla misurazione ripetuta della pressione in condizioni standard. L’uso del monitoraggio domiciliare integrato con le rilevazioni in farmacia aiuta a distinguere un’ipertensione persistente da fenomeni transitori o da artefatti di misurazione. È fondamentale insegnare la tecnica corretta per la misurazione e incoraggiare la registrazione sistematica dei dati per condividerli con il medico di famiglia.

Cause comuni e interferenze farmacologiche

Le ragioni dell’ipertensione non controllata rientrano in diverse categorie: fattori terapeutici come l’aderenza terapeutica irregolare o gli effetti collaterali; elementi legati allo stile di vita come un elevato apporto di sale, sedentarietà, sovrappeso, consumo di alcol e fumo; problemi di monitoraggio e accesso alle cure; e la presenza di comorbilità quali diabete, malattia renale cronica e apnea notturna. È inoltre essenziale valutare le interazioni farmacologiche, che possono compromettere l’efficacia dei trattamenti antipertensivi.

Interferenze da farmaci e sostanze

Alcuni agenti possono aumentare la pressione o ridurre l’efficacia dei farmaci antipertensivi: tra questi i Fans non selettivi, particolari antidepressivi come gli SNRI e i triciclici, alcuni contraccettivi orali ad alte dosi di estrogeni e numerosi prodotti erboristici (ad esempio efedra, ginseng, liquirizia, erba di San Giovanni, yohimbina). Anche l’uso frequente di paracetamolo, steroidi, simpaticomimetici e altri farmaci specialistici può influire sui valori pressori. Il farmacista dovrebbe sempre chiedere una lista completa dei farmaci e integratori assunti prima di valutare un paziente.

Interventi pratici e educazione

Quando i pazienti presentano sintomi potenzialmente correlati a ipertensione elevata — come mal di testa intenso, dolori toracici, vertigini, difficoltà respiratorie, visione offuscata o nausea — il farmacista deve considerare la possibilità di valori critici e suggerire la misurazione immediata della pressione. L’educazione è un cardine: fornire materiali chiari, spiegare con un linguaggio semplice cosa sono la pressione sistolica e la pressione diastolica, promuovere il monitoraggio regolare e indirizzare i pazienti alle cure primarie quando necessario sono passi fondamentali per ridurre rischi. Inoltre, l’adozione di interventi pratici come la revisione delle terapie, la verifica delle interazioni e la semplificazione dei regimi può migliorare l’aderenza e i risultati.

In sintesi, la farmacia può trasformarsi in un presidio di salute pubblica per l’ipertensione non controllata: attraverso screening mirati, controllo delle interazioni, educazione continua e collaborazione con il medico curante è possibile ridurre le complicanze e migliorare la qualità della cura. Un approccio integrato, che unisca monitoraggio regolare, consigli sullo stile di vita e tempestivo invio alle cure primarie, rafforza il ruolo del farmacista come partner essenziale nella gestione di questa condizione cronica.