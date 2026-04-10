Come il Nordic Walking ha ridisegnato la vita di Claudio dopo la diagnosi di Parkinson

Claudio, 57 anni, vive a Borgosesia (Vercelli) con la moglie e la figlia e lavora come parrucchiere. Dopo la diagnosi di Parkinson ricevuta a 40 anni, ha attraversato una fase di profonda confusione e paura: si è trovato a interrogarsi sulla propria identità e sul ruolo nella famiglia, come se gli avessero sottratto parte della vita. In quel momento ha sperimentato un senso di smarrimento che ha influito sul suo equilibrio emotivo e professionale, portandolo a rivedere le priorità e a cercare risposte concrete per mantenere autonomia e dignità.

All’inizio il cambiamento ha riguardato anche l’ambiente sociale: le persone intorno a lui hanno mutato atteggiamento, tra manifesta commiserazione e un eccesso di premure. Questo ha accentuato la sensazione di perdita della propria immagine. La difficoltà di parola, i gesti più lenti, la camminata alterata e il sorriso meno spontaneo sono diventati segnali evidenti di una trasformazione fisica che si rifletteva anche sulla sfera emotiva. Da qui è nata la necessità di trovare strumenti pratici per ritrovare controllo e fiducia, senza rinunciare al lavoro e agli affetti.

Le sfide della vita quotidiana

La vita con il Parkinson comporta ostacoli concreti nelle azioni di tutti i giorni: alzare la testa, muovere un braccio o afferrare un oggetto possono diventare imprese complesse. Claudio descrive bene queste difficoltà sensoriali e motorie, dove la volontà non sempre coincide con il risultato del movimento. In certi momenti la limitazione è tale da rendere faticose anche le attività domestiche più semplici. Tuttavia, sperimentare piccoli successi, come il recupero improvviso di un passo fluido, gli ha restituito speranza e motivazione a continuare a cercare strategie efficaci per gestire i sintomi.

Esperienze di blocco e recupero

Il fenomeno del «congelamento» è spesso difficile da spiegare a chi non lo vive: l’arto rimane bloccato, la postura si irrigidisce e il tempo di risposta si allunga. Per Claudio, la gioia di riappropriarsi di un movimento apparentemente banale è stata equivalente a una piccola vittoria. Questi momenti hanno reso evidente l’importanza di esercizi mirati che stimolino la consapevolezza motoria e favoriscano la coordinazione tra intenzione e azione. Anche il recupero di autonomie quotidiane ha impatto positivo sulla fiducia personale e sulle relazioni familiari.

La svolta grazie al Nordic Walking

La scoperta del Nordic Walking è nata quasi per caso, leggendo un articolo che ne illustrava i benefici per chi convive con il Parkinson. Claudio ha deciso di provare e si è iscritto a corsi per apprendere la tecnica: è stata una rivelazione. Questo tipo di attività fisica all’aperto non solo lavora sulla muscolatura e sulla componente aerobica, ma stimola anche la percezione spaziale e la gestione posturale. Con i giusti bastoncini e una pratica costante, è possibile attivare buona parte della muscolatura e migliorare coordinazione, resistenza e ritmo del passo.

Tecnica e benefici multisfaccettati

Il Nordic Walking richiede attenzione al gesto tecnico: l’uso corretto dei bastoncini e la visualizzazione del movimento sono fondamentali per ottenere benefici. Per chi ha Parkinson, visualizzare il gesto e lavorare sulla postura aiuta a ritrovare un assetto più funzionale e a ridurre gli episodi di blocco. Inoltre, praticare all’aperto favorisce la dimensione emotiva: il contatto con l’ambiente stimola sensazioni e riflessioni che si traducono in maggiore energia e motivazione. È un tipo di esercizio accessibile, poco costoso e facilmente integrabile nella routine quotidiana.

Accettazione, equilibrio e una nuova identità

Oggi, a distanza di 15 anni dalla diagnosi, Claudio continua a gestire il suo lavoro di parrucchiere, ha la famiglia al suo fianco ed è diventato anche istruttore di Nordic Walking. Le terapie farmacologiche restano imprescindibili, ma l’attività fisica ha mostrato di potenziarne gli effetti, migliorando qualità della vita e autonomia. La convivenza con il Parkinson ha imposto un percorso di accettazione: imparare che non tutto è controllabile e scegliere di investire su uno stile di vita più sano ha permesso a Claudio di ritrovare un ruolo attivo nella famiglia e nella comunità.