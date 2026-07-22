Come la collaborazione e la tecnologia stanno trasformando le farmacie

Le farmacie di oggi si trovano ad affrontare una serie di sfide complesse, dalla gestione di nuovi servizi alla risposta alle crescenti aspettative dei cittadini. Ma come possono far fronte a queste trasformazioni? La risposta potrebbe risiedere nella capacità di costruire un team coeso e di adottare nuove tecnologie.

Questa riflessione è emersa durante un incontro di Agorà, nato dalle riflessioni del Tavolo 4 di New Generation Lab e approfondito con i farmacisti e divulgatori scientifici di “In Caso Di”, Francesco Garruba ed Eugenio Genesi.

L’importanza del lavoro di squadra

Il dibattito ha evidenziato come le farmacie siano cambiate più rapidamente dei modelli organizzativi che le governano. Con l’aumento dei servizi e delle responsabilità professionali, il modello tradizionale, basato su una singola figura decisionale, mostra sempre più i suoi limiti.

È emersa quindi la necessità di ripensare l’organizzazione del lavoro, trasformando la farmacia in un ambiente in cui competenzeresponsabilità e obiettivi possano essere condivisi. Questo approccio si allinea con le conclusioni del percorso di New Generation Lab, che sottolinea l’importanza di valorizzare il contributo di tutte le persone che lavorano in farmacia.

La leadership nel nuovo contesto

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il concetto di leadership. Secondo i partecipanti, il ruolo del titolare sta evolvendo: non basta più prendere decisioni o coordinare le attività quotidiane. Diventa fondamentale creare le condizioni affinché ogni collaboratore possa crescere, assumersi responsabilità e mettere a disposizione le proprie competenze.

Delegare, ascoltare, coinvolgere e responsabilizzare il team non sono semplici capacità gestionali, ma strumenti indispensabili per rendere la farmacia più innovativasostenibile e capace di affrontare il cambiamento.

Investire nelle persone

Accanto alla leadership, il confronto ha dedicato ampio spazio al tema della formazione. Molti partecipanti hanno osservato come il settore continui a concentrarsi principalmente sull’aggiornamento scientifico, trascurando lo sviluppo delle competenze manageriali, organizzative e digitali.

La formazione non rappresenta un costo da contenere, ma un investimento strategico per costruire farmacie più solide, attrattive e capaci di evolvere nel tempo. La domanda emersa durante il dibattito è stata semplice ma significativa: chi investe davvero nella crescita delle persone?

Comunicare per rafforzare la relazione con il cittadino

Il dibattito si è poi spostato sul rapporto tra farmacia e cittadino. Oggi le persone arrivano spesso in farmacia dopo essersi informate online, consultato fonti diverse o cercato risposte sui canali digitali. Per questo motivo il farmacista è chiamato ad assumere un ruolo sempre più attivo anche nella comunicazione.

Da questa riflessione è emerso il concetto di Farmacia Social una farmacia che utilizza i canali digitali non per sostituire il rapporto umano, ma per prolungarlo oltre il banco, creando dialogo, fiducia e vicinanza con la comunità.

L’intelligenza artificiale al servizio della farmacia

Infine, tra gli argomenti affrontati non poteva mancare l’intelligenza artificiale. Il confronto ha evidenziato come questo strumento possa rappresentare un’opportunità per rendere più efficienti alcune attività operative e recuperare tempo da dedicare a ciò che costituisce il vero valore della farmacia: l’ascolto, la consulenza professionale, la prevenzione e la relazione con il paziente.

La tecnologia non rappresenta il punto di partenza del cambiamento, ma una conseguenza di un’organizzazione capace di lavorare in modo più consapevole e coordinato.

La riflessione conclusiva dell’Agorà ha restituito un messaggio chiaro: la farmacia del futuro non sarà costruita da una sola persona. Per diventare sempre più un punto di riferimento per la salute e la prevenzione serviranno certamente nuovi servizi e nuove tecnologie, ma soprattutto organizzazioni capaci di valorizzare le persone, distribuire le responsabilità e costruire una visione comune.

Perché il vero cambiamento non nasce dagli strumenti, ma dalla capacità di creare una squadra che condivida obiettivi, competenze e responsabilità. Ed è proprio questo lo spirito di Agorà: offrire uno spazio di confronto in cui esperienze diverse possano incontrarsi e contribuire, insieme, a immaginare la farmacia di domani.