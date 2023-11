Non tutti ricorderanno Valentina Vernia ballerina che ha fatto parte della classe di Amici. Oggi è una seguitissima tiktoker e influencer, oltre che ballerina professionista. Valentina, infatti, regala anche consigli di bellezza e make-up alle sue followers: ecco il trucco sperimentale di Valentina Vernia.

Valentina Vernia: il make up sperimentale della ballerina di Amici

Valentina Vernia, che abbiamo visto nel 2018 ad Amici di Maria De Filippi nella stessa edizione vinta da Alberto Urso con il quale ha avuto una relazione, ha cominciato a studiare ballo da piccolissima. Inizia a 3 anni con la ginnastica ritmica, continua fino ai 13 per poi abbandonare il mondo agonistico e dedicarsi all’hip-hop. Originaria della Sierra Leone, Valentina ha studiato in America, principalmente a Boston per poi approdare di nuovo in Italia e giungere in tv: oltre al celebre talent “Amici”, ha preso parte anche ad altri programmi televisivi, sia Rai che Mediaset come corpo di ballo.

Da quando ha lasciato la scuola di ballo più famosa d’Italia, la Vernia è molto cambiata: oggi la vediamo sui social soprattutto Tik Tok dove si lancia in trend seducenti e divertenti ma anche su Instagram. La 27enne condivide spesso segreti di bellezza e di trucco, altra sua grande passione: oggi non ha più la sua folta chioma afro ma capelli rasati e molti più tatuaggi. Inoltre complice sempre il ballo e anche l’allenamento, Valentina appare con molti più muscoli rispetto a quando era allieva nella trasmissione di Canale 5.

Suo social il suo soprannome è Banana perché dice “è la prima parola che si impara da piccoli con la lettera B”. Oltre al ballo, la Vernia ha avviato collaborazioni con brand importanti come Benetton, Carrera, Dsquared, Garnier, Huawei e Pantene. Cosa sappiamo del suo trucco abituale, condiviso sui social, e della sua passione per il make up?

“Da quando sono minuscola amo travestirmi, trasformarmi, cambiare identità a seconda di ciò che sento inconsciamente e consciamente dentro, attraverso vestiti, trucchi e parrucche”, ha detto la ballerina. Valentina ricorda che quando era piccola andava nell’armadio dei suoi genitori e di sua nonna per fare sfilate in casa.

Valentina Vernia ha poi iniziato a utilizzare il trucco in modo leggero, spesso acqua e sapone invece oggi si cimenta in make up più strutturati e sperimentali che giocano con i colori e disegni. “Alcune volte cambio trucco anche tre volte al giorno, oppure passo un mese intero senza neanche mettermi il mascara”. I tre prodotti make up imprescindibili per la Vernia sono: il gel fissante per le sopracciglia, la matita per il contorno labbra e il blush, come ha confessato la ballerina e tiktoker.

Valentina Vernia e il suo make up: consigli di bellezza

Valentina Vernia, ex ballerina di Amici 2018 e oggi professionista, protagonista di numerosi stage e workshop, è diventata un’abile tiktoker e anche molto seguita per i suoi balletti. La sua passione per il make up e per la moda si vede nel suo stile particolare tanto da rasarsi i capelli a zero, da che li aveva ricci afro, e farli color verde. “Da un giorno all’altro, è diventato uno dei miei colori preferiti, tanto che oggi mi rendo conto che svegliarmi e vedermi con questo color smeraldo mi mette di buon umore”, ha detto la ballerina.

Valentina Vernia ha una carnagione medio-scura, lineamenti molto caratterizzanti, zigomi alti e labbra carnose. Un volto così deciso va solo illuminato, dice un esperto di make up. Il suo trucco abituale parte da una base soft, fondotinta miscelato a una goccia di illuminante liquido dorato, che ne aumenta la luminosità. Da non sottovalutare il potere dell’illuminante per una base glowy, poi un filo di mascara e un velo di rossetto rosa ultra idratante sulle labbra.