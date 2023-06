Federica Nargi, modella, showgirl e conduttrice televisiva, è diventata famosa nei panni di velina sul bancone di “Striscia la Notizia” proprio all’inizio della sua carriera dal 2008 al 2012. L’ex velina è sempre in perfetta forma come mostra sui social. Cosa mangia?

La dieta di Federica Nargi: cosa mangia l’ex velina?

Tra le star molto attente alla forma fisica troviamo anche la splendida ex velina di “Striscia”, Federica Nargi. 33 anni, showgirl e modella, è mamma di due bambine avute dal compagno Alessandro Matri. Ma come è diventata famosa?

Dopo l’esperienza a “Striscia la notizia” Federica prosegue con successo il proprio percorso in televisione, con diverse trasmissioni di punta come “Colorado”, ma anche con reality e talent show come “Pechino Express” o “Tale e quale show”. Dal marzo 2009 è fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Matri, con il quale ha avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. Una delle coppie più belle del binomio calciatore-donna dello spettacolo.

Soprattutto dopo due gravidanze, Federica considera fondamentale allenarsi con costanza e lo consiglia a tutte le donne che vogliano tenersi in forma. Peraltro, l’attività fisica migliora il corpo ma, come sappiamo, aiuta anche l’umore. Usa anche delle app che le permettono di monitorare bene i risultati ottenuti. Ma come fa a restare sempre cosi in forma come dieci anni fa?

Per lei basta anche solo mezz’ora al giorno di allenamento rimanendo costanti, per non perdere la tonicità. Lei, ovviamente, si concentra maggiormente su fianchi, gambe e glutei. Questa abnegazione le consente quindi di non fare particolari sacrifici sull’alimentazione.

Certo, segue dei regimi attenti, ma essendo spesso fuori casa non è una fanatica. Ma non rinuncia mai a un piatto di pasta. Quella col pomodoro fresco, ad esempio, è uno dei suoi piatti must.

Infatti, Federica ammette di non aver mai fatto una dieta dimagrante, quindi non ha mai seguito un regime alimentare rigido.

La showgirl romana adora tanto le verdure che mangia molto, anche alla pasta non rinuncia ma sceglie dei condimenti sani, non solo si concede anche degli sgarri. Al cioccolato Federica non sa proprio rinunciare.

L’allenamento di Federica Nargi: come restare in forma

L’ex velina Federica Nargi si tiene in forma anche con l’allenamento al quale non rinuncia mia. Va due volte a settimana in palestra e non ha una routine precisa. La showgirl dal fisico mozzafiato segue diversi allenamenti, come dei corsi di gruppo a esercizi individuali.

Poi, alterna giorni di allenamento a cardio, ma esegue anche degli esercizi con i pesi come squat, piegamenti, trazioni, ma è costantemente seguita da un personal trainer.

Necessari per tenersi in forma soprattutto per il suo lavoro da modella e influencer.