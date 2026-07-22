Consegne online e stress: quasi un italiano su due modifica i propri programmi

Hai mai rimandato un impegno o lavorato da casa solo per aspettare un corriere? Questa situazione è più comune di quanto si pensi. Una recente indagine ha rivelato che quasi la metà degli italiani modifica i propri programmi per ricevere un pacco, un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso e che qualcuno ha già battezzato come ansia da pacco.

Questa forma di stress è legata all’incertezza, alla paura di perdere la consegna e alla sensazione di non avere il controllo sulla propria giornata. Ma cosa succede esattamente nella mente di chi aspetta un corriere e come possiamo gestire meglio questa situazione?

L’impatto delle consegne online sulla vita quotidiana

Acquistare online è diventato un gesto semplice e veloce: basta pochi click per ordinare un prodotto e attendere la spedizione. Tuttavia, il momento della consegna può trasformarsi in un’esperienza stressante. Secondo la ricerca, quasi il 50% degli italiani cambia i propri programmi per essere presente all’arrivo del corriere.

L’attesa della consegna entra così nella pianificazione della giornata, influenzando attività importanti come uscire con gli amici, praticare sport o semplicemente rilassarsi. Il problema non è solo il tempo trascorso ad aspettare, ma la sensazione di dover restare bloccati in casa senza sapere esattamente quando arriverà il pacco.

La frustrazione della mancata consegna

La mancata consegna rappresenta uno dei momenti più frustranti per chi acquista online. Il 50% degli intervistati dichiara di provare pura frustrazione quando, dopo una giornata trascorsa in attesa, si ritrova solo con un avviso di mancata consegna. Questo disagio non riguarda solo l’emozione del momento, ma anche la necessità di riorganizzare la propria agenda o chiedere aiuto a qualcuno per evitare di perdere il pacco.

Una situazione che può generare una sensazione di perdita di controllo non è soltanto una consegna mancata, ma un impegno personale che viene modificato da un evento esterno.

Lo stress continua anche dopo la consegna

Anche dopo la consegna, la preoccupazione può rimanere. Quasi il 55% delle persone che hanno partecipato al sondaggio ammette di provare ansia al pensiero di un pacco lasciato incustodito davanti alla porta. Il timore di furti o danneggiamenti aggiunge un ulteriore elemento di tensione: prima c’è l’attesa del corriere, poi la preoccupazione per la sicurezza della consegna.

Questo continuo stato di allerta può trasformare un gesto quotidiano come ricevere un acquisto in una fonte di stress ripetuto.

Perché controlliamo continuamente il tracking?

A spiegare cosa accade nella mente durante l’attesa di una consegna è la dottoressa Maria Irno, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Secondo l’esperta, l’attesa del corriere può attivare un meccanismo conosciuto come ansia anticipatoria. «La mente rimane in sospeso, incapace di focalizzarsi su altro finché l’incertezza non si risolve».

Il disagio, spiega la specialista, non nasce dall’attesa in sé, ma dalla percezione di perdere il controllo sulla propria giornata. Anche controllare più volte il tracking della spedizione non sarebbe quindi un semplice segnale di impazienza, ma un tentativo del cervello di ridurre l’incertezza e recuperare una sensazione di sicurezza.

Piccole frustrazioni quotidiane e stress cronico

Secondo la psicologa, il problema può diventare più rilevante quando questi episodi si ripetono frequentemente. Piccoli momenti di tensione, se sommati nel tempo, possono contribuire a un livello di stress cronico spesso sottovalutato. Avere maggiore libertà nella scelta di quando e dove ricevere un pacco può quindi rappresentare un modo concreto per ridurre questo carico mentale e vivere con maggiore serenità anche gli acquisti online.

Il vero problema, secondo la ricerca, non sembra essere il singolo episodio di consegna fallita, ma la mancanza di controllo percepita. In un’epoca in cui molte esperienze sono sempre più personalizzate e immediate, dover rimanere a casa per ore in attesa di un corriere appare sempre meno compatibile con le esigenze delle persone.

La soluzione? Per molti italiani passa dalla possibilità di scegliere dove ritirare il proprio pacco. In particolare, l’82% degli intervistati afferma che poter utilizzare un punto sicuro e vicino, come un locker o un negozio di quartiere, renderebbe più semplice la vita quotidiana. Per il 60% del campione, questa possibilità rappresenterebbe un vero e proprio addio allo stress da consegna.