Come l’AI sta rivoluzionando il panorama della ricerca online

Problema/scenario

Negli ultimi anni, la transizione dalla ricerca tradizionale di Google ai motori di ricerca basati su AI ha creato un panorama complesso per le aziende. Secondo i dati, Forbes ha registrato un calo del traffico del 50%, mentre il Daily Mail ha subito una diminuzione del 44% a seguito dell’adozione di AI search. Questo cambiamento ha reso fondamentale l’analisi della zero-click search, con percentuali che raggiungono il 95% con Google AI Mode e oscillano tra il 78% e 99% con ChatGPT.

Analisi tecnica

La tecnologia alla base dei motori di risposta, come ChatGPT e Claude, differisce notevolmente rispetto ai motori di ricerca tradizionali. I foundation models utilizzano enormi set di dati per generare risposte, mentre i sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation) integrano informazioni in tempo reale per migliorare la pertinenza delle risposte. La citazione delle fonti è fondamentale: i motori di intelligenza artificiale devono attingere a fonti affidabili per fornire risposte accurate e contestuali. Terminologie come grounding e citation patterns sono essenziali per comprendere come le fonti vengano selezionate e utilizzate nella generazione delle risposte.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

del settore. Identificare 25-50 prompt chiave .

. Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode.

Setup di Analytics: GA4 con regex per bot AI.

Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per la AI-friendliness .

. Pubblicare contenuti freschi regolarmente.

Assicurare una presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn).

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment .

, , , . Strumenti da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit .

, , . Testing manuale sistematico per un’analisi approfondita.

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave per ottimizzare i risultati.

Identificare nuovi competitor emergenti nel mercato.

Aggiornare contenuti non performanti per migliorarne l’efficacia.

Espandere su temi con maggiore traction per massimizzare l’engagement.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

in ogni pagina importante. Strutturare H1/H2 in forma di domanda.

Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo.

all’inizio dell’articolo. Verificare l’accessibilità senza JavaScript.

Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot.

: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot. Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro.

Pubblicare recensioni fresche su G2/Capterra.

Pubblicare contenuti su Medium, LinkedIn e Substack.

Prospettive e urgenza

La valutazione completa dell’impatto dell’AI search richiede tempo, ma la pressione per adattarsi è crescente. Le aziende che si adeguano rapidamente possono sfruttare opportunità significative, mentre coloro che ritardano rischiano di rimanere indietro. L’evoluzione della ricerca potrebbe introdurre modelli di business innovativi, come il Pay per Crawl di Cloudflare, modificando ulteriormente le dinamiche di visibilità online.