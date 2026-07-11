Come l’esercizio fisico migliora le funzioni cognitive e il benessere psicologico

Negli ultimi anni, la scienza ha iniziato a svelare un segreto sorprendente: l’attività fisica non è solo benefica per il corpo, ma anche per la mente. Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicate nel 2026, ogni fascia d’età ha specifici livelli di attività fisica raccomandati per mantenere una buona salute. Ma cosa succede alla nostra mente quando ci muoviamo?

Un recente studio dell’Istituto Superiore di Sanità (Ciacchella et al., 2026) ha evidenziato come l’attività fisica, di qualsiasi tipo, possa avere effetti positivi sulla salute mentale dei giovani, riducendo sintomi depressivi, ansiosi e migliorando l’autostima. Ma i benefici non si fermano qui.

L’impatto immediato sull’attenzione e la memoria

Una meta-analisi pubblicata su Psychological Bulletin (Chang et al., 2026) ha esaminato oltre 300 studi che hanno coinvolto circa 18.000 soggetti. I risultati sono sorprendenti: anche un singolo allenamento può avere un effetto immediato sulle funzioni cognitive come l’attenzione, la memoria e l’elaborazione delle informazioni.

La chiave di questo beneficio sembra risiedere nel timing. Più l’attività fisica è vicina a un compito cognitivo, maggiore è l’effetto positivo. Questo significa che un workout prima di un esame o di una riunione importante potrebbe aiutare a mantenere la concentrazione e migliorare le prestazioni.

Attività fisica e benessere psicologico

L’attività fisica regolare è stata associata a una migliore gestione dello stress e a un miglioramento dell’umore. Secondo gli esperti, l’esercizio fisico può essere una strategia preventiva e coadiuvante per il trattamento di vari disturbi psicologici, dai sintomi depressivi all’ansia.

Ma non è solo una questione di intensità. Anche attività come la danza, gli sport di squadra o semplicemente una passeggiata possono fare la differenza. L’importante è muoversi regolarmente e trovare un’attività che si ami fare.

Promuovere uno stile di vita attivo

Date le evidenze scientifiche, diventa fondamentale promuovere uno stile di vita attivo. Ridurre la sedentarietà e incoraggiare l’attività fisica regolare dovrebbe essere una priorità di salute pubblica. Non solo per il corpo, ma anche per la mente.

In un mondo sempre più sedentario, ricordare che ogni movimento conta può fare la differenza. Che si tratti di una corsa mattutina, di una sessione di yoga o di una partita a calcetto con gli amici, l’importante è non fermarsi. La tua mente ti ringrazierà.