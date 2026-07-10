Cosmofarma: il futuro della farmacia tra innovazione e relazione con il paziente

Quando si parla di innovazione in farmacia, spesso l’attenzione si concentra su robotintelligenza artificiale e automazione. Tuttavia, l’innovazione vera potrebbe nascere da un approccio diverso: osservare i processi interni e i bisogni dei clienti che ogni giorno entrano in farmacia.

Questa riflessione è emersa durante un incontro all’Agora di Cosmofarma, dove il Tavolo 3 di New Generation Lab ha spostato l’attenzione dagli strumenti alle persone, sottolineando come il vero cambiamento dipenda dalla capacità di utilizzare la tecnologia con consapevolezza.

L’innovazione su misura per ogni farmacia

Simone Bergamini, Controller presso Marketers, ha guidato il dibattito con una riflessione chiave: non esiste un’innovazione valida per tutte le farmacie. Ogni realtà opera in un contesto unico, con esigenze specifiche e obiettivi differenti. Prima di scegliere una tecnologia, è fondamentale individuare quale soluzione si cerca.

La tecnologia crea valore solo se messa al servizio di una strategia chiara. Innovare significa ripensare i processi, mettere in discussione abitudini consolidate e migliorare l’esperienza del paziente. Senza una strategia ben definita, il rischio è introdurre strumenti nuovi senza ottenere miglioramenti concreti.

Comunicazione digitale e relazione territoriale

Tra gli argomenti discussi, un ruolo centrale è stato assegnato alla comunicazione digitale. Una farmacista attiva sui social media ha condiviso la sua esperienza, evidenziando le opportunità offerte dalle piattaforme online per informare, costruire relazioni e raggiungere nuovi pubblici.

Tuttavia, molti partecipanti hanno sottolineato l’importanza di preservare la dimensione territoriale e di prossimità, un punto di forza delle farmacie. La relazione personale continua a essere l’elemento distintivo, soprattutto nelle farmacie più radicate sul territorio. La tecnologia può facilitare il contatto e migliorare l’efficienza, ma non può sostituire la fiducia costruita attraverso l’ascolto e la conoscenza delle esigenze delle persone.

Nuove competenze per la farmacia del futuro

Il dibattito si è allargato al futuro della professione, immaginando una farmacia sempre più protagonista nel sistema sanitario. Dall’integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico alla telemedicina, fino ai nuovi servizi e ai percorsi di aderenza terapeutica, i partecipanti hanno evidenziato la necessità di investire nelle competenze.

Accanto alla preparazione scientifica, saranno sempre più richieste capacità organizzative, digitali e comunicative. Una formazione continua permetterà ai farmacisti di affrontare con maggiore consapevolezza le trasformazioni in corso. Un episodio significativo ha ricordato come l’empatia e la sensibilità di una farmacista abbiano permesso di aiutare una paziente in preda a un attacco di panico, dimostrando che nessuna tecnologia può sostituire la comprensione umana.

La riflessione conclusiva è che ogni farmacia dovrebbe chiedersi quali processi migliorare, quali criticità superare e quali bisogni dei cittadini necessitino di risposte più efficaci. Il futuro della farmacia dipenderà dalla capacità di utilizzare l’innovazione e gli strumenti digitali per rafforzare ciò che la rende unica: la competenza, la relazione con il paziente, la conoscenza del territorio e la fiducia costruita giorno dopo giorno.