Food & Sport Festival ad Arezzo: il connubio tra nutrizione e attività fisica

Il 14 e 15 luglio 2026, Arezzo diventerà il cuore pulsante di un evento unico nel suo genere: il Food & Sport Festival. Questo appuntamento, che si terrà presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo, è il secondo evento della quindicesima edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani.

Il festival si propone di esplorare il legame tra attività sportiva e alimentazione sana, un tema sempre più rilevante in un’epoca in cui la salute e il benessere sono al centro dell’attenzione. Non si tratta solo di correre e sudare, ma anche di guardare nel piatto e chiedersi se quello che mangiamo è davvero il carburante di cui il nostro corpo ha bisogno.

Esperti a confronto: nutrizione, sostenibilità e benessere psicofisico

Durante le due giornate del festival, interverranno numerosi esperti del settore, tra cui dietisti, nutrizionisti, docenti universitari e ricercatori. I temi trattati spazieranno dalla nutrizione alla sostenibilità ambientale, passando per il benessere psicofisico. Un’occasione unica per approfondire argomenti di grande attualità e per fare chiarezza su questioni spesso confuse da consigli non professionali.

Tra i temi affrontati ci saranno le differenze nutrizionali tra agricoltura biologica e convenzionale, i disturbi del comportamento alimentare e le patologie correlate a scorrette abitudini alimentari. Non mancherà uno spazio dedicato alla valorizzazione dei prodotti certificati DOP e IGP, simboli di qualità, tradizione e identità territoriale.

La Toscana e le sue eccellenze enogastronomiche

La Toscana è una regione che non ha bisogno di presentazioni quando si parla di cibo. Tra prodotti tipici, filiere locali e una ricca cultura gastronomica, il rischio è che anche il convegno più tecnico finisca per far venire fame. Ma almeno stavolta sarà fame consapevole, che suona meglio e pesa meno sulla coscienza.

Un evento aperto a tutti

L’ingresso al Food & Sport Festival sarà gratuito e l’appuntamento sarà aperto a cittadini, visitatori, studenti, associazioni e professionisti del settore. L’obiettivo è creare un momento di confronto tra sport, cultura, territorio e comunità, rafforzando il dialogo su temi che riguardano tutti: salute, movimento, alimentazione e qualità della vita.

Con questa iniziativa, Arezzo si conferma per il secondo anno consecutivo Capitale Italiana del Calcio e dello Sport, ospitando eventi di rilievo nazionale e promuovendo i valori dello sport insieme alla valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento speciale va alla famiglia Manzo e in particolare al presidente Guglielmo Manzo, per il sostegno dato alla crescita del Festival e alla realizzazione di iniziative di alto profilo nel territorio toscano.

Il Food & Sport Festival si presenta Perché tra calcio, salute e buon cibo, Arezzo prova a ricordarci una cosa semplice: stare bene non dovrebbe essere una moda, ma almeno un minimo sindacale di buon senso.