Perché finanza e salute dominano le preoccupazioni delle persone nel 2026

Un’ampia rilevazione internazionale, condotta su 10.000 persone in dieci Paesi, mette a fuoco le preoccupazioni che incidono sul benessere quotidiano delle famiglie. I risultati mostrano che oggi le ansie per la situazione finanziaria e per la salute occupano il vertice della classifica delle preoccupazioni personali, entrambe indicate dal 48% degli intervistati.

Dietro questi numeri si delinea un quadro di crescita dei timori economici in molte aree del mondo e di mutamenti nella percezione del benessere, con un ruolo sempre più evidente del costo della vita e della difficoltà a pianificare il futuro.

Pressione economica: il costo della vita al centro delle ansie

Nel dettaglio, all’interno del capitolo preoccupazioni finanziarie emerge una forte concentrazione su due elementi: l’aumento del costo della vita citato dal 71% degli intervistati, e la paura di un reddito insufficiente indicata dal 51%. Questi fattori riducono la capacità delle famiglie di risparmiare e programmare investimenti a lungo termine, trasformando scelte di spesa quotidiane e priorità familiari.

Variazioni geografiche e di intensità

La pressione economica è incrementata in diversi Paesi rispetto all’anno precedente, con aumenti marcati in Australia, Indonesia e Turchia, dove la quota di preoccupazione è salita dal 42% al 49%. In Europa il fenomeno è visibile: Francia, Germania e Regno Unito vedono le preoccupazioni finanziarie scalare tra le prime tre posizioni. In Spagna e Svizzera, inserite quest’anno nel panel, le ansie economiche figurano già tra le prime due preoccupazioni, segnalando che anche mercati tradizionalmente più stabili non sono immuni.

Salute e stress: cosa preoccupa di più le persone

Sul fronte sanitario, la prima voce d’ansia a livello globale è la condizione fisica personale (48%), seguita dalla preoccupazione per la salute dei familiari (45%) e dall’accesso alle cure (42%). Un elemento rilevante del rapporto è la crescita delle preoccupazioni legate alla salute mentale e allo stress che mostrano aumenti più rapidi rispetto all’anno precedente: rispettivamente +5 e +4 punti percentuali. Gli analisti interpretano questo trend come una possibile conseguenza della tensione generata dall’incertezza economica e sociale.

Effetti incrociati tra finanza e benessere

Lo stretto legame tra difficoltà economiche e salute mentale emerge chiaramente: la perdita di controllo sulle risorse finanziarie e l’impossibilità di mettere da parte risparmi aggravano lo stato emotivo delle persone. In questo contesto la capacità di adattamento delle famiglie convive con una crescente fragilità: soltanto il 5% degli intervistati dichiara di essere realmente sicuro dal punto di vista finanziario, in grado di risparmiare e investire in modo consistente.

Comportamenti delle famiglie e differenze nazionali

Di fronte all’incertezza, le risposte delle famiglie tendono a essere difensive: il 34% ha ridotto le spese non essenziali e il 22% ha convogliato risorse verso il risparmio per necessità future. Le voci che assorbono la quota maggiore dei bilanci restano il cibo (77%) e l’alloggio (49%), seguite da trasporti e assicurazioni (entrambe al 34%).

Le differenze tra Paesi sono significative: in Europa e nel Regno Unito circa un terzo delle persone riesce a mettere da parte almeno il 10% del reddito, mentre in Indonesia la quota di chi risparmia regolarmente sale al 56%, indicando una maggiore dipendenza dal risparmio personale per affrontare l’incertezza.

Il profilo italiano

Nel caso italiano emerge un profilo particolare: la salute rimane la prima fonte di preoccupazione, ma il tema del futuro e della sicurezza personale assume un peso superiore rispetto alla media internazionale. Gli italiani associano con maggiore frequenza le preoccupazioni per il futuro ai cambiamenti climatici, e manifestano maggiore preoccupazione per criminalità e incolumità personale rispetto ad altre paure come la cybersicurezza o l’instabilità politica. Inoltre, mentre la salute mentale appare meno citata rispetto alla media globale, questa differenza può riflettere fattori culturali legati alla verbalizzazione del disagio.

La rilevazione mette in luce anche forti differenze per età e reddito: i giovani mostrano ansie concentrate su lavoro e carriera, le generazioni più mature privilegiano salute e sicurezza, e con l’aumentare del reddito diminuisce il peso dei timori economici a favore di interessi legati a sostenibilità e qualità della vita.

Educazione finanziaria: un bisogno emerso dallo studio

Il sondaggio segnala una lacuna significativa nelle competenze finanziarie: solo il 18% degli intervistati dispone di conoscenze avanzate, mentre il 26% si attesta su competenze di base. Questa carenza rende più difficile risparmiare efficacemente, costruire patrimonio e pianificare la sicurezza a lungo termine, aggravando la fragilità delle famiglie in periodi di incertezza.

Per rispondere a questa necessità sono state proposte iniziative di formazione rivolte a tutte le fasce d’età, con corsi dedicati a gestione del budget, investimenti e pianificazione del rischio, volti a rendere l’alfabetizzazione finanziaria più accessibile e applicabile alla vita quotidiana.