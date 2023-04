Come perdere 3 kg in una settimana senza dieta: consigli utili

Alcuni consigli su come dimagrire senza seguire una dieta. Con la giusta alimentazione e con sane abitudini è possibile riuscirci anche in modo duraturo, nel giro di una sola settimana. Ecco alcuni consigli utili per perdere 3kg in una settimana.

Perdere 3 kg in una settimana senza dieta: consigli

Dimagrire non è così difficile come spesso si pensa. Non occorre necessariamente seguire una dieta, soprattuto rigida e con privazioni ma si perde peso ogni qual volta raggiungi un deficit calorico. Ciò significa che, durante la giornata, consumi più calorie di quante ne assumi attraverso il cibo e i liquidi.

Perdere peso senza dieta significa non doversi vietare nulla e non dover seguire un rigido piano alimentare. Un deficit calorico, al contrario, può essere ottenuto in due modi:

Assumendo meno energia dal cibo di quanta ne bruci il tuo corpo

Aumentando il consumo giornaliero di calorie fino a superare l’apporto di calorie assunte.

Scegliendo i cibi adatti, la perdita di peso dovrebbe essere una naturale conseguenza, senza impazzire con il calcolo delle porzioni e senza imporsi inutili (e dannose) privazioni. Ecco alcuni consigli per dimagrire senza dieta.

Masticare lentamente

Secondo una teoria, masticare bene il cibo aiuta a mangiarne meno, ad apprezzarlo meglio e a rimanere sazi e soddisfatti del pasto. Al contrario, mangiare velocemente può favorire un aumento di peso nel tempo. Uno studio conferma che chi mangia più velocemente ha maggiori probabilità di aumentare di peso, rispetto a chi mangia più lentamente.

Non mangiare davanti alla Tv

Se vuoi dimagrire senza dieta, ricorda di masticare lentamente e prestare attenzione a ciò che mangi.

Le persone che consumano cibo in un ambiente ricco di distrazioni, ad esempio guardando la TV, stando davanti al computer o giocando ai videogiochi, possono perdere la cognizione di quanto mangiano e assumere un eccesso di cibo.

Utilizza piatti piccoli

Il consumo di cibo in un piatto piccolo fa sembrare le porzioni più grandi, ingannando il cervello e aiutando a mangiare meno. Al contrario, il cibo servito in piatti o confezioni più grandi può far sembrare la porzione più piccola, portando ad assumere cibo in eccesso.

È stato anche dimostrato che l’uso di piatti più piccoli aiuta alcune persone a mangiare automaticamente meno calorie.

Tieni lontano i cibi “grassi”

Tenere i cibi che fanno male a portata della vista può aumentare la fame e la voglia di assumerli, portando a mangiare di più. Uno studio recente ha osservato che quando gli alimenti ipercalorici sono ben visibili in casa, è più probabile che pesino di più rispetto a chi riempie vassoi, cestini e centritavola di frutta e cibi sani.

Bere acqua

Bere acqua può aiutare a mangiare di meno e a perdere peso, soprattutto se la si beve prima di un pasto. L’acqua può aumentare il metabolismo del 24-30% per un periodo di 1-1,5 ore, aiutando a bruciare qualche caloria in più e a dimagrire senza bisogno di una dieta ferrea.