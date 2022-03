Durante la menopausa sono molte le donne che prendono qualche chilo e purtroppo riuscire a dimagrire non è affatto semplice. Per perdere peso durante la menopausa è necessario curare molto la propria alimentazione seguendo magari la dieta ayurvedica. Questo regime alimentare, infatti, consente alle donne di ritrovare il proprio peso forma in maniera davvero perfetta.

Dieta ayurvedica e menopausa

La dieta ayurvedica è davvero perfetta per le donne in menopausa che desiderano perdere peso. Il periodo della menopausa, infatti, è caratterizzato non solo da vampate di calore e sbalzi ormonali, ma anche da cambiamenti fisici. In particolare, durante questo periodo le donne vedono il grasso depositarsi in zone critiche del corpo e spesso c’è il rischio di prendere molti chili.

Durante la menopausa non è sempre semplice perdere peso e ritrovare la propria forma fisica, infatti il metabolismo rallenta.

Per riuscire a perdere peso si deve seguire uno stile di vita sano e fare molto movimento. A questo va associato un regime alimentare in grado di ridurre i chili di troppo. Uno stile alimentare davvero perfetto durante la menopausa è di certo la dieta ayurvedica.

Dieta ayurvedica per perdere peso in menopausa

Per tornare in forma durante la menopausa in molte decidono di adottare la dieta ayurvedica. Star come Jennifer Lopez e Madonna seguono infatti questo regime alimentare allo scopo di dimagrire, ma sono anche molte altre le stelle del mondo dello spettacolo che sfruttano la dieta ayrvedica per ritrovare la forma fisica perfetta durante la menopausa.

La dieta ayrvedica non è solo un regime alimentare ipocalorico, ma anche un vero e proprio metodo che aiuta a restare in forma a lungo nel tempo. Seguire questa dieta permette quindi non solo di eliminare gonfiore, adiposità e pancetta, ma anche di trattare i disequilibri e i cambiamenti tipici della menopausa.

Come funziona la dieta ayurvedica in menopausa

Perdere peso in menopausa grazie alla dieta ayurvedica è possibile solo se si seguono determinate regole.

Prima di tutto è necessario evitare digiuni prolungati che possono rendere il metabolismo molto lento. Fondamentale è seguire una routine quotidiana che prevede di consumare pasti sempre agli stessi orari. Durante la dieta è bene anche assumere tisane e tè verde.

Oltre a colazione, pranzo e cena, è necessario anche fare una piccola merenda e spuntini leggeri. Tra i pasti devono sempre passare almeno tre ore ed è essenziale evitare il consumo di carne rossa, formaggio e cibi fritti.