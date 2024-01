Irene Grandi, tra le cantautrici italiane più famose di sempre, “La tua Ragazza Sempre”, si tiene sempre in forma fuori o sul palco, quando è in tournée. Ecco la sua dieta, senza pomodoro e dolci!

La dieta di Irene Grandi: senza pomodoro e dolci

Irene Grandi, cantautrice italiana tra le voci più amate di sempre, conta nella sua lunga carriera 18 album pubblicati, circa 5 milioni di dischi venduti e 5 partecipazioni al Festival di Sanremo. Nel 2000 fu ricordata per essere arrivata seconda con La tua ragazza sempre, uno dei suoi brani più conosciuti e cantati. La cantante toscana vanta numerose e prestigiose collaborazioni con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Vasco Rossi per citarne alcuni.

Ma come si tiene cosi in forma a 54 anni compiuti a dicembre? Irene Grandi ha parlato spesso del suo rapporto con il cibo e di come il suo stile di vita sia cambiato nel tempo. “Da piccola ho avuto, per un periodo, un’intolleranza al grano, quindi mi davano spesso la polenta”, racconta Grandi. Dell’infanzia ricorda sempre i pranzi in famiglia a base di tortelli e tortellini, visto che da parte del padre la sua famiglia è originaria della provincia di Modena. Sul cibo Irene Grandi ha scritto anche una canzone, La Cucina.

Con il suo fisico snello e muscoloso da sempre, anche dopo i 50anta, Irene è sempre in forma smagliante in tournée e sui social dove è molto attiva. Ma quale dieta si nasconde dietro questa sua forma fisica? La sua alimentazione è composta da pesce, riso, verdure e pasta poco condita ma anche lei cede a qualche “sgarro”, tranne il pomodoro. La sua dieta, infatti, non prevede il pomodoro così come i dolci. “Mi crea acidità e ripercussioni sulle corde vocali”, dice Irene.

Altra passione della cantautrice toscana è lo yoga, infatti, spesso condivide con i suoi followers sedute di yoga che aiutano a concentrarsi, rilassarsi e connettersi con la parte più profonda di sé. Perfetto prima di una lunga tournée e tanti concerti in giro per l’Italia e la Spagna.

Irene Grandi e la sua dieta: cosa mangia?

Irene Grandi è una delle nostre cantautrici più conosciute. È molto amata, non solo per le indiscusse qualità d’artista e voce inconfondibile ma anche per la naturale esuberanza e il suo sorriso. Alla sua passione per la cucina ha dedicato proprio un brano inedito, ma da cosa nasce questo suo legame con i fornelli? Da sempre per Irene Grandi la cucina è un luogo dove fare tutto e non solo cucinare. Li può “pensare, studiare, creare un’atmosfera con gli amici, oppure stare sola con me stessa”.

Per la sua salute e per le prestazioni sul palco la Grandi durante la tournée “tenta” di mangiare leggero: pesce, riso, verdure, pasta poco condita. Anche se “in giro per l’Italia non è facile mantenere sempre i buoni propositi”, dice. Come rimedi alle corde vocali, Irene utilizza due molto efficaci, che arrivano da antichi saperi popolari, la propoli e l’erisimo, la famosa “erba dei cantanti”, per voce e gola.

Infine la cantante dice che per lei è importante diminuire nella dieta il consumo di carne: “per la difesa della natura e anche la nostra salute”, per cui lei ne mangia pochissima.