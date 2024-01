Pietro Aradori, 35enne cestista della Fortitudo Bologna, è uno dei campioni di basket più promettenti in Italia. Ma come si tiene in forma? Ecco la dieta del cestista.

Pietro Aradori: cosa mangia il cestista della Fortitudo

Pietro Aradori, cestista della Fortitudo, originario di Brescia, ha vinto il premio di MVP italiano del mese di novembre nel campionato di serie A2. Dal 2019 ha firmato un contratto quadriennale con la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103. Oltre 18 anni di carriera, 7 titoli vinti tra campionati, coppe Italia, Supercoppe e Champions League, 154 presenze in Nazionale dal 2007 al 2019. Nel 2018 viene nominato capitano della Nazionale. Ma come si tiene così in forma la guardia della Fortitudo, a 35 anni, nel pieno della sua carriera?

L’amore per il basket viene da suo padre, che nel 1975 fondò una piccola squadra a Lograto, in provincia di Brescia, ma Pietro Aradori ha sempre praticato tantissimo sport. Quale dieta segue il cestista per non perdere mai la linea, e la forma? Per quanto riguarda la dieta, Aradori segue un regime con pochi carboidrati, concedendosi pasta, pane e pizza solo in poche occasioni. Il suo piatto preferito è il vitello tonnato.

Invece degli allenamenti dell’atleta di basket sappiamo di più dato che sui social, il giocatore della Fortitudo condivide spesso video dei suoi allenamenti. Non solo campo e palestra, ma anche corpo libero e pilates. Oltre che del basket, Aradori è anche un appassionato di ciclismo, legato al mito del grande Marco Pantani.

E ancora nel suo cuore ci sono sci e calcio: “Ho imparato da bambino, ma nessuno mi ha mai detto ‘devi giocare a pallacanestro’. Inizialmente sciavo e giocavo a calcio”, poi si è dedicato solo al basket.

Pietro Aradori e la dieta: come si allena?

Pietro Aradori cestista della Nazionale italiana e guardia o ala piccola della Pallacanestro Reggiana Fortitudo Bologna, 35 anni, ha alle spalle oltre 18 anni di carriera nel basket. Nella sua carriera ha vinto un campionato con Siena nel 2011, una Coppa Italia e tre Supercoppe italiane.

Condottiero della sua squadra e pilastro della Nazionale italiana, Aradori racconta che per lui “Fare uno sport di squadra è molto diverso rispetto a uno sport individuale, i rapporti con il team sono fondamentali”.

Aradori è un cestista maturo, un leader in grado di gestire al meglio la sua preparazione pre partita e conosce bene i modi in cui gestire al meglio la concentrazione e l’alimentazione. Infatti della sua dieta ha detto che sia prima di una partita che nei giorni di “routine” segue sempre una dieta equilibrata che si basa sull’eliminazione di tutti i carboidrati: pasta, pane e pizza li può mangiare solo in rare occasioni.