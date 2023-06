Come proteggere i capelli in estate: consigli e rimedi

Proteggere i capelli in estate è estremamente importante, soprattutto quando questi sono tinti o problematici di loro natura. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prendersi cura al meglio dei propri capelli, in modo semplice e naturale.

Come proteggere i capelli in estate

Il caldo e i raggi del sole non causano direttamente il diradamento dei capelli, ma le due cose, insieme all’acqua di mare, indubbiamente, possono danneggiare il cuoio capelluto e la sua struttura, riducendo la presenza dei naturali oli protettivi del capello stesso.

La presenza di doppie punte eccessive, capelli troppo spenti o troppo secchi e, ovviamente, una presenza eccessiva di ciocche di capelli sulla spazzola o nella doccia, ad esempio, segnalano un danno sulla struttura del cuoio capelluto, sul cuoio capelluto stesso e, direttamente, anche sul bulbo pilifero che, in una tale situazione, passa dal ciclo di ricrescita a quello di caduta.

Proteggere i capelli in estate è, dunque, estremamente importante, sebbene bisognerebbe farlo in ogni altra stagione dell’anno, in modo particolare, se si hanno i capelli tinti o problematici di loro natura. Tuttavia, come affrontare e risolvere questo problema in modo naturale?

Come proteggere i capelli in estate: consigli

Il modo migliore di proteggere i capelli in estate è quello di applicare una soluzione senza risciacquo, che funga da protezione sia dai raggi del sole che dall’acqua di mare. In aggiunta, è sempre preferibile applicare regolarmente anche un olio protettivo e nutriente, che mantenga i capelli sufficientemente idratati. Questo trattamento è necessario non solo per proteggere i capelli dal sole e dall’acqua di mare, ma anche dal caldo. Gli stessi trattamenti vanno applicati anche nel caso andiate in piscina.

Durante l’estate, è bene evitare di lavare i capelli troppo spesso. I lavaggi eccessivi e non necessari privano i capelli dei loro oli naturali e protettivi. Lo shampoo, tuttavia, così come pure il balsamo, dovrebbero, preferibilmente, essere naturali. I capelli vanno trattati con prodotti sicuri, che non li danneggiano e non peggiorano ulteriormente la loro già precaria condizione.

Applicare regolarmente sui capelli una maschera nutriente, idratante e districante, almeno una volta alla settimana. Anche in questo caso, è preferibile puntare su un prodotto che sia il più naturale possibile.

Come proteggere i capelli in estate: miglior rimedio naturale

Non proteggere i capelli in estate vuol dire esporli al rischio di eccessiva fragilità e caduta. Per questo motivo è importante prendersi cura dei capelli, in ogni stagione dell’anno e, in modo particolare, durante l’estate, quando le temperature eccessive, l’acqua di mare i raggi del sole possono peggiorare la condizione di capelli già fragili e poco curati di natura.

Foltina Plus è una lozione in spray naturale al 100%, grazie alla quale proteggere i capelli dai danni a cui sono esposti continuamente così da evitare, da un lato, l’eccessiva fragilità e caduta, dall’altro, limitare le conseguenze di una caduta che è già in corso.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Ecco come usare Foltina Plus:

lavare e asciugare accuratamente la zona interessata dalla perdita dei capelli e, in ogni caso, assicurarsi che la zona da trattare sia sempre pulita;

spruzzare una quantità moderata di prodotto sulle mani e iniziare a massaggiare delicatamente la zona del cuoio capelluto da trattare, fino al totale assorbimento;

non risciacquare subito dopo il trattamento;

applicare regolarmente due volte al giorno, una la mattina e una la sera.

