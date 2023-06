Come affrontare il caldo: consigli e rimedi per l’estate

Il caldo è una delle cose più difficili da gestire durante l’estate. Alcuni accorgimenti e un buon condizionatore, però, possono aiutare nella sua gestione, soprattutto se conviviamo con persone fragili. Vediamo insieme i dettagli.

Come affrontare il caldo

Gli insetti e il caldo sono, probabilmente, i due aspetti meno belli e divertenti dell’estate. Ne faremmo volentieri a meno, ma proprio non è possibile ed ecco perché dobbiamo attivarci per andare alla ricerca di soluzioni sicure ed efficaci, non solo nel breve periodo, ma anche nel periodo più lungo.

Anche se il bel tempo, nel mese di giugno, fatica ad arrivare in tutta Italia, in molte regioni, nonostante tutto, già inizia a fare caldo, soprattutto durante il giorno. Come affrontarlo e come limitare i danni sulla salute?

Come affrontare il caldo: consigli

Il caldo può avere, potenzialmente, conseguenze negative sulla salute di una persona sana e, a maggior ragione, sulla salute di persone più fragili. Alcune patologie e alcuni farmaci, infatti, modificano la capacità di un organismo di affrontare il caldo. Individuare tempestivamente le soluzioni più efficaci è, dunque, fondamentale.

Gli impacchi con il ghiaccio sui polsi, la nuca e la fronte possono limitare l’impatto del caldo sull’organismo. L’importante è esercitare quest’azione con regolarità nel corso della giornata. In alternativa o in aggiunta, si può optare per una doccia fresca. Attenzione, però! La doccia deve essere fresca e non fredda. Anche il pediluvio può alleviare la tensione che il caldo esercita sull’organismo.

Durante le ore più fresche della giornata, in special modo di sera e di notte, se potete, lasciate porte e finestre aperte. Richiudetele il giorno dopo, quando inizia ad affacciarsi il sole. In questo modo, l’aria fresca della sera rimarrà in casa per tutto il giorno.

Modificate la vostra alimentazione. Puntate su piatti freddi e leggeri. Consumate soprattutto frutta e verdura, alimenti dalle proprietà benefiche e ricchi di acqua. Proprio l’acqua è un elemento che non deve mancare.

Indossate abiti in tessuto traspirante e dai colori chiari, sia quando siete in casa e sia, soprattutto, quando siete all’aperto.

Evitate gli alimenti troppo elaborati, la frittura, le bevande alcoliche, gassate e zuccherate e, in generale, tutti quegli alimenti e bevande che vi fanno sentire gonfi e affaticati.

Come affrontare il caldo: miglior condizionatore

Installare in casa uno o più condizionatori, a seconda di come la vostra abitazione è disposta, è importante, soprattutto quando le ondate di caldo diventano difficili da gestire e gli spazi sono condivisi con persone fragili. Tuttavia, il condizionatore, per molte persone, non è neppure una scelta, in parte, per il costo, in parte, per la bolletta e, infine, anche per il costo sulla manutenzione.

Con Artic Cube, tutti questi ostacoli, oggi, si possono superare facilmente. Innanzitutto, questo dispositivo non richiede alcuna installazione. Per farlo funzionare, infatti, è sufficiente collegarlo ad una presa di corrente elettrica. Ovviamente, prima di farlo, assicuratevi che il serbatoio sia pieno d’acqua.

Quando si parla di Artic Cube si parla di innovazione perché la tecnologia alla base del suo sviluppo è quella del raffreddamento ad acqua. Fondamentalmente, quando Artic Cube è in funzione catturerà l’aria calda di una stanza, per spingerla contro il filtro bagnato, lasciarla evaporare e rimetterla in circolo sotto forma di aria fresca.

Artic Cube è piccolo nelle dimensioni per facilitare il trasporto. Infatti, l’apparecchio può essere collocato dove serve, anche sul momento, sia all’interno che all’esterno della casa, come il garage o il giardino.

Anche se è piccolo, il motore di Artic Cube è molto potente, con i suoi tre livelli di velocità. Inoltre, è molto silenzioso e, la luce soffusa che emana, durante il suo funzionamento, la notte concilia il sonno.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Cube è in promozione a 59,00 € per un solo climatizzatore. L’offerta varia in base al numero di climatizzatori che decidere di acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.