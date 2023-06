Paola Di Benedetto, conduttrice, modella, showgirl e influencer è nata a Vicenza, classe 1995. E’ nel 2016 quando Paola Di Benedetto partecipa alle selezioni di Miss Italia che inizia a lavorare per alcune reti nazionali. Diventa, così, Madre Natura in una puntata di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” in onda su Canale 5. Ma come fa a essere così in forma? Ecco la sua dieta.

La dieta di Paola Di Benedetto: cosa mangia la conduttrice?

Paola Di Benedetto, showgirl, modella e conduttrice vicentina di origine siciliana, è molto seguita sui social per la sua indiscussa bellezza e anche per la simpatia.

Nel 2018 ha partecipato alla 13esima edizione del reality di Canale 5 “L’Isola dei Famosi“, condotto da Alessia Marcuzzi. Si classifica tredicesima. Partecipa anche a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, in onda su Italia 1. Qual è la sua dieta per tenersi in forma?

Semplice. Allenandosi costantemente, facendolo nella maniera giusta e dedicandosi ad una dieta sana ed equilibrata per tutta la settimana. Rispetto ai tempi di “Ciao Darwin” la Di Benedetto appare però oggi più magra: Paola ha cominciato a seguire una dieta e a praticare tanto sport.

Due fattori importanti che l’hanno aiutata a tonificare e modellare il suo corpo già perfetto. In particolare, su Instagram l’ex ‘Madre Natura’ pubblica spesso storie dove mostra i suoi allenamenti.

“Ascolto le esigenze del mio corpo. Se vuole la pasta, mangio pasta, se ha voglia di pizza mangio pizza. Non vuole sembrare una frase scontata detta da chi è sempre magro e non ingrassa con niente e mangia qualunque cosa, però per me una regola fondamentale è sapersi ascoltare senza imporsi regole troppo rigide che poi non si andranno quasi sicuramente a rispettare”.

Un’alimentazione, quindi, che non può essere giudicata come ferrea. Anzi. Il suo sgarro preferito sono i dessert. La modella ama i dolci. Per esempio ha detto che al pancake con crema al pistacchio e cioccolato non sa rinunciare.

La dieta di Paola di Benedetto: il suo rapporto con lo sport

Ma oltre alla dieta, come sappiamo bene, bisogna fare sport. E Paola Di Benedetto non si sottrae a questo, anzi ama tantissimo allenarsi. Qual è il suo rapporto con lo sport? La Di Benedetto ha raccontato:

“È un rapporto di odio e amore: come tutti capita di avere dei periodi no, in cui si è poco attivi, a maggior ragione in questo momento, e periodi in cui cerco sempre di sforzarmi per inserire vari allenamenti nel corso della settimana, soprattutto perché conosco il benessere psicofisico che mi porta l’allenamento”, ha confessato Paola.

A cosa si dedica principalmente la Di Benedetto? La modella e conduttrice ha detto di amare il pilates, a cui si dedica anche due o tre volta a settimana. Inoltre, il suo allenamento consiste nel seguire le esigenze del suo corpo, senza esagerare.