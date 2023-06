Beatrice Valli, ex volto noto di “Uomini e Donne” e influencer molto seguita, segue una skincare routine perfetta per la sua pelle. Scopriamo di cosa si tratta.

La skincare routine di Beatrice Valli: i segreti di bellezza dell’influencer

L’influencer con oltre 2 milioni di follower Beatrice Valli, 28 anni, mamma di quattro bambini, è seguitissima per i suoi post che documentano la vita familiare, i suoi look beauty e moda. L’ex volto di “Uomini e Donne” è diventata un punto di riferimento per molte altre mamme che prendono sul serio il loro benessere fisico e che in ogni fase della vita ascoltano il loro corpo, prima di tutto.

Beatrice Valli, infatti, ha sempre mostrato il suo corpo post gravidanza senza filtri, entrando così a far parte della squadra delle star e influencer body positive, lanciando appunto un messaggio di accettazione del corpo che cambia dopo il parto. Ma quali sono i segreti di bellezza dell’influencer?

Per prepararsi all’estate e al caldo torrido Beatrice Valli parte dalla protezione della pelle al sole per abbronzarsi ma in sicurezza. E poi lasciare i capelli liberi con il sole, l’aria e l’acqua di mare, ottenendo l’amato effetto delle beach waves naturali.

Per il make up l’influencer, mamma di quattro bambini, punta solo sull’essenziale e un effetto glow per far risaltare la tintarella e abitualmente, poi, fa uno scrub per levigare la pelle soprattutto dopo l’esposizione al sole.

La Valli ha poi spiegato il suo concetto di bellezza: “Per me il concetto di bellezza moderno è l’autoaccettazione, il piacersi, valorizzare i propri pregi e convivere in armonia con le proprie imperfezioni, considerandole particolarità, tratti unici. Senza accanirsi per rincorrere un modello omologato”.

Di lei, la modella romagnola dice che non ama particolarmente i capelli, che li ritene troppo sottili e lisci. Da quando poi ha avuto diverse gravidanze, anche piuttosto ridotte in tempi di distanza, i capelli si sono indeboliti.

“Meno mi piacevano più li trattavo più si rovinavano un cane che si mordeva la coda. Meno cose faccio, meno mi “accanisco” e più sono sani. Less is more in questo caso calza perfettamente”, ha detto Beatrice.

Skincare routine di Beatrice Valli: segreti per una pelle perfetta

Beatrice Valli, coerente nel suo messaggio di autoaccettazione e body positive, si mostra principalmente senza trucco e senza filtri sui social dove è molto apprezzata, anche per questo suo aspetto naturale. Beatrice, infatti, si preferisce senza trucco, con capelli al naturale e qualche volta delle sottilissime treccine.

Quando deve truccarsi l’influencer italiana preferisce labbra color rosso mattone e gli occhi enfatizzati solo da un leggero tocco di mascara, come mostra su Instagram. Sulla pelle invece oltre al correttore, che minimizza qualche imperfezione e rossore, non aggiunge altro. L’effetto è super naturale ma efficace.